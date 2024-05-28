В IT и логистике на руководящие посты чаще назначают своих сотрудников, а не внешних кандидатов

Сделать карьеру проще в логистических и IT-компаниях: каждый второй работодатель предпочтет повысить своего сотрудника, вместо того чтобы принять управленца со стороны. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Согласно исследованию, в 44% компаний отдают предпочтение внутренним кандидатам при найме руководителей. 13% работодателей предпочитают нанимать управленцев со стороны. В 40% организаций на руководящие должности одинаково часто назначают как внутренних кандидатов, так и пришедших извне.

Среди работодателей из разных отраслей внутренних кандидатов назначают на руководящие должности чаще всего в сферах логистики и информационных технологий (по 48%). Тех, кто отдаёт предпочтение внешним кандидатам, сравнительно немного в рассмотренных отраслях, и все же чуть больше их в сфере услуг (15%).

За 12 лет компаний, где приоритет при найме на руководящие должности — у действующих сотрудников, стало больше.

Время проведения опроса: 1 апреля — 24 мая 2024 года.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».