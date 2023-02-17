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Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 18:00

В IT-медицину больше всего верят мужчины моложе 35 лет

Россияне стали более позитивно оценивать возможности искусственного интеллекта в диагностике и лечении заболеваний в целом, однако большинство по-прежнему не готово доверить алгоритмам собственное здоровье. При этом в IT-медицину мужчины верят чаще женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котром приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин (51%) считает, что диагностику и назначение лечения пациентов можно доверить искусственному интеллекту, но 3% уверены, что на алгоритмы можно положиться полностью, а 48% — лишь частично. По мнению 38%, полагаться на искусственный интеллект в медицинских вопросах нельзя, ведь в лечении болезни важно не только правильно назначить медикаменты, но и подбодрить пациента, настроить его на позитив, — сделать это может только «живой доктор».

Сегодня готовы доверить искусственному интеллекту собственное здоровье только 18% россиян: 3% в этом однозначно уверены, а 15% — скорее согласились бы. Большинство опрошенных (82%) не хотели бы, чтобы в случае их болезни постановкой диагноза и назначением лечения занимался искусственный интеллект: однозначно скептичны 39%, тогда как 42% скорее не готовы на это.

И в целом, и в отношении собственного здоровья в возможности искусственного интеллекта мужчины верят чаще женщин. Наиболее позитивно возможности IT-медицины в целом оценивают респонденты до 34 лет (60%), применительно к своему здоровью — от 35 до 44 лет (20%).

За полтора года, прошедшие с момента проведения аналогичного исследования «SuperJob», число сторонников частичного использования искусственного интеллекта в медицине выросло на 11 процентных пунктов. А вот готовность доверить алгоритмам собственное лечение снизилась в целом на 5 п.п.

Время проведения опроса: 13—15 февраля 2023 года.

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