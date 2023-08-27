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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.23 15:00

В IT-медицину больше всего верят мужчины моложе 35 лет

Многие россияне позитивно оценивают возможности искусственного интеллекта в диагностике и лечении заболеваний в целом, однако большинство по-прежнему не готово доверить алгоритмам собственное здоровье.

При этом в IT-медицину мужчины верят чаще женщин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.

Каждый второй житель страны (49%) считает, что диагностику и назначение лечения пациентов можно доверить искусственному интеллекту, но 9% уверены, что на алгоритмы можно положиться полностью, а 40% — лишь частично. По мнению 35%, полагаться на искусственный интеллект в медицинских вопросах нельзя, ведь в лечении болезни важно не только правильно назначить медикаменты, но и подбодрить пациента, настроить его на позитив, — сделать это может только «живой доктор».

Сегодня готовы доверить искусственному интеллекту собственное здоровье только 16% россиян: 3% в этом однозначно уверены, а 13% — скорее согласились бы. Большинство опрошенных (84%) не хотели бы, чтобы в случае их болезни постановкой диагноза и назначением лечения занимался искусственный интеллект: однозначно скептичны 40%, тогда как 44% скорее не готовы на это.

И в целом, и в отношении собственного здоровья в возможности искусственного интеллекта мужчины верят чаще женщин. Наиболее позитивно возможности IT-медицины в целом оценивают респонденты до 34 лет (61%), применительно к своему здоровью — от 35 до 44 лет (22%).

 

 

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