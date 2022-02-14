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Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 12:00

В IV квартале 2021 года руководители 92% организаций оптовой торговли Мурманской области оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную»

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в 2021 году». Как сообщает статистическое ведомство, оборот оптовой торговли в 2021 году составил 177159,8 млн рублей, или 127,6% к 2020 году, в декабре 2021 года – 18170,9 млн рублей, или 122,5% к декабрю 2020 года.

В 2021 году оборот оптовой торговли на 76,5% формировался организациями оптовой торговли, который составил 135594,1 млн рублей, или 120,0% к 2020 году.

В IV квартале 2021 года руководители 92% организаций оптовой торговли оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную» и «удовлетворительную» (в III квартале – 97%), как неблагоприятную – 8%.

На благополучное развитие ситуации в I квартале 2022 года надеется 97% опрошенных.

Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле составил -0,9 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность организаций оптовой торговли в IV квартале 2021 года, руководители назвали высокий уровень налогов (отметили 61% опрошенных), неплатёжеспособность покупателей (58), высокие транспортные расходы (42), недостаток финансовых средств (33), недобросовестную конкуренцию (28) и высокую арендную плату (25%).

 

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