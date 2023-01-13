В IV квартале 2022 года руководители 70% организаций розничной торговли Мурманской области оценили экономическую ситуацию как «удовлетворительную»

В январе–ноябре 2022 года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (в январе–ноябре 2021 года – 0,2%).

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-ноябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Рынки товаров и услуг» доклада отмечается, что в Мурманской области оборот розничной торговли в январе–ноябре 2022 года составил 197029,8 млн рублей, или 99,5% к соответствующему периоду предыдущего года, в ноябре 2022 года – 17941,1 млн рублей, или 100,1%.

В январе–ноябре 2022 года оборот розничной торговли на 99,9% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 0,1% (в январе–ноябре 2021 года – 0,2%).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в январе–ноябре 2022 года составил 119158,3 млн рублей, или 100,5% к соответствующему периоду 2021 года, непродовольственными товарами – 77871,5 млн рублей, или 98,1%.

В январе–ноябре 2022 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 60,5%, непродовольственных товаров – 39,5% (в январе–ноябре 2022 года – 60,8% и 39,2% соответственно).

В IV квартале 2022 года руководители 70% организаций розничной торговли оценили экономическую ситуацию как «удовлетворительную», 30% как «неблагоприятную» (в III квартале 2022 года 3% руководителей оценивали экономическую ситуацию как «благоприятную», 67% как «удовлетворительную» и 30% как «неблагоприятную»). Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле составил 6,7 процентного пункта.

Основными факторами, ограничивающими деятельность в розничной торговле в IV квартале 2022 года, руководители организаций Мурманской области назвали высокую конкуренцию со стороны других организаций розничной торговли (57% опрошенных), высокий уровень налогов (40), недостаточный платёжеспособный спрос населения (53) и недостаток финансовых средств (37% опрошенных).

Диаграмма: https://murmanskstat.gks.ru/folder/160380/document/194053