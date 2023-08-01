Мурманская область. Арктика (16+)01.08.23 12:40
В июле 2023 года энергоблоки Кольской АЭС выработали 838,2 млн кВтч электроэнергии
Такого показателя выработки электроэнергии за июль станция достигала более 30 лет назад.
С начала 2023 года потребители получили 6 млрд кВтч электроэнергии Кольской АЭС. При производстве такого же количества электроэнергии за счёт сжигания органического топлива в атмосферу было бы выброшено 3 млн тонн углекислого газа.
Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, сейчас на КАЭС в работе находятся энергоблоки №№1, 2 и 4. На энергоблоке №3 продолжается планово-предупредительный ремонт. Нагрузка станции составляет 1225 МВт.
Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.
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