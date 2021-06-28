В июле будет установлен безкомиссионный приём оплаты взносов на капремонт в отделениях «Почты России» и Едином расчётном центре

В регионе завершился конкурс по выбору банка для открытия и ведения «котловых» счетов Фонда капитального ремонта Мурманской области. Дополнительным условием к новому договору с кредитной организацией стало установление безкомиссионного приёма оплаты взносов на капремонт во всех отделениях «Почты России» и Едином расчётном центре (ЕРЦ), находящихся на территории области, а также по системе интернет-эквайринга на официальном сайте регионального Фонда капитального ремонта.

«В конце прошлой недели закончился конкурс по выбору банка для ведения «котловых» счетов. И так как Фонд капитального ремонта начинается со взносов, то необходимо, чтобы они были более удобные для наших жителей. В соответствии с условиями конкурса мы заключаем договор 2 июля. И банк должен обеспечить безкомиссионный приём оплаты взносов в течение 15 дней после заключения договора в отделениях «Почты России» и ЕРЦ, а также через интернет-эквайринг в течение 4 месяцев», – отметил на оперативном совещании генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области» Фёдор Денисов.

Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по отбору российской кредитной организации для открытия и ведения счетов ФКР МО состоялась 25 июня. Для участия поданы заявки от двух кредитных организаций АО «Россельхозбанк» и АО «Газпромбанк». Вскрытие конвертов проводилось в присутствии членов конкурсной комиссии, а также представителей Общественной палаты Мурманской области и АО «Газпромбанк».

Как сообщает региональное Министерство строительства, по результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией определен победитель конкурса – АО «Россельхозбанк», с которым будет заключён договор на открытие и ведение счетов Фонда капитального ремонта Мурманской области.