Необычные (по зарплате и функционалу) вакансии июня в Мурманской областиВ июле на Кольской ВЭС пройдёт масштабный забег «ЭЛ5-Энерго Трейл»
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Мурманская область. Арктика (16+)13.06.23 11:30

В июле на Кольской ВЭС пройдёт масштабный забег «ЭЛ5-Энерго Трейл»

15 июля на территории Кольского ветропарка – самой мощной в мире ветроэлектростанции, расположенной за Полярным кругом, состоится забег – «ЭЛ5-Энерго Трейл».

Для желающих принять участие в спортивном событии доступны 5 взрослых дистанций на 3, 8, 20 и 50 км, в том числе командная эстафета 7 по 7 км, а также детский забег.

Все вырученные средства пойдут благотворительным фондам Мурманской области, причем при покупке слота участники сами могут определить, кому они хотят оказать поддержку.

Организаторами мероприятия выступают российская энергетическая компания «ЭЛ5-Энерго», оператор Кольской ВЭС, а один из забегов – эстафета «Духи тундры» – пройдет при поддержке ПАО «ЛУКОЙЛ» в рамках 25-летия спортивного клуба компании. Все треки проложены исключительно по уже имеющимся на ветропарке дорогам и освоенным площадям для минимизации воздействия на уникальную северную тундру.

Следует отметить, что в стартовых пакетах бегуны получат силиконовые многоразовые стаканчики, которые позволят сэкономить несколько десятков килограмм пластика, который образуется на забегах с использованием одноразовой посуды.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, на территории стартово-финишного городка будут организованы фотозона, лекторий, познавательные квесты и детский клуб, а также зоны питания.

Добраться до места проведения забега можно как на своем транспорте, так и трансфером, который будет курсировать от гостиницы «AZIMUT» и обратно.

Зарегистрироваться, а также получить более подробную информацию о мероприятии можно на официальном сайте.

Напомним, Кольская ветроэлектростанция — самая мощная в мире ВЭС, расположенная за полярным кругом. Ветропарк мощностью 201 МВт оснащен 57 современными турбинами, расположенными на территории общей площадью 257 га. Энергия ветра — одна из самых «зеленых» на планете. Работа ветропарка позволяет обеспечить потребителей электричеством и избежать при этом выброса около 600 тысяч тонн углекислого газа в атмосферу.

 

Фото (ЭЛ5-Энерго): https://gov-murman.ru

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