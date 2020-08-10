В июле рубль ослабел к доллару, несмотря на стабильный уровень нефтяных цен

В июле рубль ослабел относительно доллара США из-за ряда факторов, несмотря на относительно стабильный уровень нефтяных цен, говорится в «Обзоре рисков финансовых рынков», опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Во-первых, формировались предпосылки для повышения импорта как по сезонным причинам (летний период), так и из-за постепенного ослабления противовирусных ограничений.

Во-вторых, в июле ряд компаний начислили дивиденды, которые в конце месяца активно конвертировались инвесторами в иностранную валюту.

В-третьих, спрос на валюту формировали иностранные участники в рамках хеджирования валютного риска при продаже российских активов. Только за последние две недели июля иностранные участники приобрели валюты на внутреннем рынке на 128 млрд рублей, конвертируя полученные дивиденды и хеджируя валютный риск.

«Однако снижение продажи валюты на внутреннем рынке было компенсировано увеличением предложения валюты со стороны экспортёров, выручка которых увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами из-за благоприятной нефтяной конъюнктуры. Кроме того, отдельные нефинансовые компании конвертировали валютную выручку для предстоящей выплаты дивидендов. На рынке валютных свопов в июле не наблюдалось высокой активности», - говорится в обзоре ЦБ.