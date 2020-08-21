В июле северян огорчил рост цен на фрукты, перевязочные товары и тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение

В июле 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем по группам продовольственных товаров наибольшее увеличение цен отмечено на фрукты и цитрусовые (на 5,5%), муку (на 1,6), виноградные вина (на 1,5), мороженое рыбное филе (на 1,4), крупу и бобовые, овощные консервы (на 1,1), масло и жиры, чай (на 1,0), безалкогольные напитки (на 0,9%).

Как отмечает Мурманскстат, снизились в июле цены на овощи (на 4,4%), яйца (на 3,1), сельди (на 1,2), мясо и птицу (на 0,8%).

По группам непродовольственных товаров более всего подорожали перевязочные материалы (на 2,2%), ювелирные изделия (на 1,9), фотоаппараты (на 1,8), бумажно-беловые товары (на 1,7), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (на 1,5), велосипеды (на 1,3), парфюмерно-косметические товары (на 1,2), постельное бельё (на 0,7%).

Подешевели спички (на 2,3%), персональные компьютеры (на 0,5%).

Среди услуг наблюдался прирост цен на коммунальные услуги (в среднем на 2,4%). Из них тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение возросли на 11,9%, сжиженный газ – на 4,0, электроэнергию – на 3,9, горячее водоснабжение и отопление – на 1,2% и 0,9% соответственно.

Кроме того, повысилась стоимость услуг правового характера (на 3,3%), пассажирского транспорта (на 2,1), парикмахерских (на 2,0), беспроводной радиосвязи (на 1,0), жилищных услуг (на 0,7%).

Снизилась стоимость услуг банков (на 4,5%).