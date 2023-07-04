В июле в Мурманской области состоятся крупные спортивные события

Вчера на оперативном совещании министр спорта Светлана Наумова анонсировала серию физкультурных и спортивных мероприятий, которые пройдут в регионе в июле.

В Мурманской области состоится порядка 50 межрегиональных и областных чемпионатов, физкультурных и спортивных мероприятий.

«16 июля в рамках Арктического фестиваля «Териберка» состоится V трейловый забег «Вызов Арктики. Край Земли. Териберка». Онлайн-регистрация на мероприятие продлится до 14 июля. Для стартующих уже подготовлены стартовые пакеты, в которые будут входить поясная сумка для бега и спортивное питание», – отметила Светлана Наумова.

22 июля в Печенгском округе состоится Х веломарафон «Муста-Тунтури». Онлайн-регистрация участников на веломарафон продлится до 19 июля. Мероприятие проводится с целью пропаганды здорового образа жизни и популяризации занятий велоспортом среди жителей Мурманской области.

С 27 по 31 июля в городе Кандалакша впервые в Мурманской области пройдет чемпионат Северо-Западного Федерального округа по парусному спорту в дисциплине «класс-Луч». Мурманскую область на соревнованиях будут представлять 15 спортсменов.

22 июля в Ковдорском округе состоятся открытые соревнования по кроссу и велокроссу «Трейл Гипербореи». Соревнования проводятся среди участников всех возрастов, имеющих физическую подготовку, отвечающую условиям маршрута, отмечает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru