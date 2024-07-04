В июле в Мурманской области запланировано проведение свыше 650 культурных мероприятийЯблоня на улице Советской в Североморске будет напоминать о подвигах героев-североморцев
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Мурманская область. Арктика (16+)04.07.24 08:45

В июле в Мурманской области запланировано проведение свыше 650 культурных мероприятий

5 июля в Кандалакше стартует Межрегиональный фестиваль фольклора «Беломорье», который проводится в рамках регионального стратегического плана «На Севере — жить!».

Основные мероприятия «Беломорья» пройдут 6 и 7 июля в Умбе. В программу включены традиционное шествие творческих коллективов, гастрономические угощения, ярмарка мастеров и другие площадки. Нововведением этого года станут лекции о традициях народов Севера и мастер-классы народных умельцев, которые вызывают большой интерес у гостей фестиваля.

В заполярной столице одно из значимых событий месяца пройдёт 8 июля в 19.00 в сквере по ул. Ленинградской. Мурманчан приглашают присоединиться к массовому народному гулянью «Великое чудо семья!», посвящённое Дню семьи, любви и верности.

Также в преддверии этого праздника состоятся следующие мероприятия, подготовленные учреждениями культуры города Мурманска.

5 июля в 15.00 - ДК «Первомайский» (ул. Зои Космодемьянской, 2а) организует развлекательную программу.

6 июля в 11.00 - в библиотеке-филиале № 8 ЦДБ (ул. Морская, 5) пройдёт литературно-игровая программа «Когда все вместе»; в библиотеке-филиале №5 ЦГБ (ул. Чумбарова-Лучинского, 40/3) начнётся день открытых дверей «День семьи, любви и верности в Зелёной библиотеке».

Также в субботу в 12.00 в библиотеке-филиале №12 ЦДБ (ул. Баумана, 24) состоится праздничная программа «Ромашковое настроение»; в модельной библиотеке-филиале №17 ЦДБ (ул. Скальная, 17) ждут гостей на ромашковый праздник семьи «Что важней всего на свете: мир, любовь, семья и дети».

В 13.00 библиотека-филиал №10 ЦДБ (пр. Михаила Бабикова, 8) приглашает мурманчан принять участие в комплексном мероприятии «Ромашковое настроение»; в библиотеке-филиале №2 ЦДБ (ул. Адмирала флота Лобова, 46) состоится день семьи «Счастливы вместе»; в библиотеке-филиале №4 ЦДБ (ул. Капитана Пономарева, 9/5) пройдёт конкурс детских рисунков «Мы рисуем счастье»; в библиотеке-филиале №16 ЦДБ (ул. Героев Рыбачьего, 59) пройдёт литературная викторина «Погадаем на ромашке». Здесь же в 15.00 откроется творческая мастерская «ЧудоРучки» «Ромашковый бал».

В 14.00 библиотека-филиал № 5 ЦДБ (просп. Героев-североморцев, 27) ждёт всех желающих на день открытых дверей «Всей семьей в библиотеку».

В 15.00 ДК «Первомайский» (мкр. Абрам-Мыс, ул. Лесная, 39) приглашает мурманчан принять участие в развлекательной программе; в библиотеке-филиале №7 ЦДБ (ул. Капитана Буркова, 11/18) состоится информационный час «Береги, мой друг, семью — крепость главную твою»; в библиотеке-филиале №15 ЦДБ (просп. Ленина, 94) проведут игровую программу «Ромашковая Русь»; в библиотеке-филиале №11 ЦГБ (ул. Капитана Орликовой, 19) пройдёт литературный праздник «Сундучок семейных ценностей».

7 июля в 14.00 - ДК «Судоремонтник» (р-н Росляково, ул. Заводская, 1) организует познавательно-развлекательную программу «Мы семь Я».

Традиционное воскресное мероприятие «Мелодии мурманского лета» состоится в 14.00 в сквере по ул. Ленинградской.

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