В июле в «Научке» начинает работу летний кинозал
С 4 по 29 июля в Мурманской областной научной библиотеке пройдут показы документальных фильмов в рамках Дней научного кино ФАНК.
Зрителей ждут двенадцать популярных фильмов о возвращении в Евразию овцебыков и бизонов, о хлебе и солнце, о границах человеческой выносливости, работе мозга и многом другом.
Организатор проекта – Фестиваль актуального научного кино ФАНК при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.
Фото: https://vk.com/club91851618?z=photo-91851618_457249614%2F54260e3076e7b1e5e6