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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.21 13:30

В июне 2021 года региональный комитет по конкурентной политике провёл более 900 закупок

В июне 2021 года комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл 930 закупок на сумму свыше 5,9 млрд рублей для нужд государственных и муниципальных заказчиков региона. По результатам проведения торгов образовалась экономия бюджетных средств на различные услуги и поставки.

Среди них услуги в области информационных технологий по передаче неисключительных прав на использование программного обеспечения, оказанию полиграфических услуг и услуг по монтажу локальной вычислительной сети, выполнению работ по монтажу и техническому обслуживанию систем видеонаблюдения, по лесопатологическим обследованиям лесов, а также поставки дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, медицинского расходного материала, книжной и издательской продукции, канцелярских товаров, мягкого инвентаря и офисной мебели, компьютерного и периферийного оборудования, аккумуляторных батарей для дизельной электростанции.

Суммарная разница между начальными (максимальными) ценами контрактов и ценами, предложенными победителями закупок, составила 304,8 млн рублей, сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области.

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