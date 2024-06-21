В июне и июле в «Научке» работает летний кинозал

Как сообщают сотрудники Мурманской областной научной библиотеки, в июне и июле состоятся кинопоказы документальных фильмов, снятых при поддержке Русского географического общества. Посетители узнают о захватывающих экспедициях в самые недосягаемые уголки нашей Родины.

22 июня - смотрим научно-популярный фильм «Путешествие по Золотому кольцу Боспорского царства. Туристический маршрут». (12+) Лента расскажет об искусстве виноделия, торговле и войнах седой древности Причерноморья, а также о современных туристических объектах и городах — наследниках Боспора, сохранившихся в четырех регионах юга России.

23 июня - смотрим фильмы проекта «Пять вершин России». (6+) Они расскажут о тайнах и легендах самых высоких точек нашей страны, познакомят с культурой и традициями этих регионов, покажут повседневную жизнь местных жителей.

Вход свободный. Показы состоятся в зале «Развитие» (3-й этаж) 22 и 23 июня в 15.00.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457279440%2Falbum-44573273_00%2Frev