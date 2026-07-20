В июне инфляция в Мурманской области ускорилась

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в сегменте непродовольственных товаров за месяц заметно подорожало моторное топливо. Среди причин – временное снижение объёмов производства нефтепродуктов из-за ремонтов на некоторых НПЗ.

Цены в Мурманской области в июне по сравнению с маем выросли на 0,7%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в июне ускорилась и составила 6,7% после 6,1% в мае.

Заметнее всего в июне по сравнению с маем подорожали продукты, в частности овощи «борщевого набора»: лук, картофель, свекла и морковь. Во многом это сезонное явление – продукция нового урожая только начала поступать на прилавки, а прошлогодние запасы уже заканчивались. Продолжил дорожать сахар из-за того, что к лету его производство обычно сокращается. В то же время сохранился тренд на снижение цен на куриные яйца – они дешевели третий месяц подряд. Сказалось расширение их производства в стране.

Как отмечает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в сегменте непродовольственных товаров за месяц заметно подорожало моторное топливо. Среди причин – временное снижение объёмов производства нефтепродуктов из-за ремонтов на некоторых НПЗ. Вместе с тем по сравнению с маем подешевели инструменты и оборудование, телерадиотовары, причина – укрепление рубля в предыдущие месяцы.

«Среди услуг в июне подорожали поездки за рубеж, в частности, в страны Закавказья и Турцию. На это повлиял сезонный рост спроса, также свою роль сыграло некоторое ослабление рубля в июне. Вместе с тем за месяц заметно подешевели услуги пассажирского транспорта. В основном это связано со снижением стоимости проезда в купейных вагонах поездов дальнего следования – в замер попали билеты с отправлением в сентябре, когда спрос на путешествия меньше, а значит, поездки – дешевле», – прокомментировала начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

В июне годовая инфляция в Мурманской области по-прежнему была выше, чем в целом по стране (6,0%). Банк России продолжит проводить денежно-кредитную политику, направленную на снижение инфляции. Подробнее об инфляции в Мурманской области – на сайте Банка России.

Инфографика: https://cbr.ru/press/reginfl/?id=69139