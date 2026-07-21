В июне на рынке труда Мурманской области сильнее всего вырос спрос на работников добывающей отрасли и управленцев

По данным hh.ru, за последний месяц работодатели Мурманской области стали на 5% чаще искать сотрудников сразу в нескольких профессиональных отраслях. Наиболее заметный рост пришелся на добычу сырья, а также высший и средний менеджмент.

В июне мурманские компании стали чаще искать специалистов добывающей отрасли: прирост составил 29% по сравнению с предыдущим месяцем. На втором месте по динамике спроса оказался высший и средний менеджмент (+28%). На третьем — строительство и недвижимость, а также автомобильный бизнес (+22%).

Также в топ-10 профессиональных сфер по динамике спроса вошли сельское хозяйство (+21%), рабочий персонал (+20%), производство и сервисное обслуживание (+12%), безопасность (+11%), транспорт и логистика (+9%), финансы и бухгалтерия (+6%).

«Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников. В Мурманской области наиболее заметная динамика наблюдается в добывающей отрасли, среди управленцев, а также в сфере строительства и недвижимости. Кроме того, растет спрос на рабочий персонал, что говорит о сохранении потребности бизнеса в сотрудниках для решения производственных и операционных задач», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным hh.ru, наиболее высокие зарплаты среди сфер с самым заметным ростом спроса на кадры предлагают специалистам сельского хозяйства — 184,6 тысячи рублей. Работникам добывающей отрасли компании готовы платить в среднем 169,2 тысячи рублей, специалистам сферы транспорта, логистики и перевозок — 157,8 тысячи рублей, строительства и недвижимости — 140,7 тысячи рублей.

Сотрудникам производства и сервисного обслуживания работодатели предлагают в среднем 128,8 тысячи рублей, рабочему персоналу — 126,5 тысячи рублей, представителям высшего и среднего менеджмента — 122,3 тысячи рублей, сотрудникам автомобильного бизнеса — 120,2 тысячи рублей, специалистам сферы финансов и бухгалтерии — 86,4 тысячи рублей, безопасности — 76,1 тысячи рублей.

Команда исследований hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала опубликованные на платформе вакансии за июнь и май 2026 года.