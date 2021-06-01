В июне начнётся четвёртый этап обучающих семинаров по реализации государственной национальной политики в субъектах РФ

Со 2 по 4 июня для специалистов в области национальной политики – государственных гражданских и муниципальных служащих, работников образования и культуры, представителей некоммерческих организаций состоится обучающий семинар в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

Обучающий семинар познакомит с актуальными тенденциями и результатами исследований в области межэтнических и межконфессиональных отношений, проблемами и вопросами конфликтологии, социологии, интеграционной и этноконфессиональной национальной политики.

Семинар поможет повысить уровень компетенций участников, что будет подтверждено сертификатом МГУ имени М.В. Ломоносова.

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, семинар пройдёт в Мурманске на базе Мурманского арктического государственного университета. Участниками станут около 150 человек. Среди них и представители других регионов Северо-Западного федерального округа: Калининградской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей, республик Коми, Карелия, Ненецкого автономного округа. Предыдущие этапы прошли более десяти тысяч специалистов из всех федеральных округов России.