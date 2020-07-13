Мурманская область. Арктика (16+)13.07.20 11:14
В июне пассажиропоток авиакомпаний РФ снизился на 77,5%
Авиакомпании РФ в июне текущего года сократили пассажиропоток на 77,5% (год к году), до 2,84 млн человек, сообщает Росавиация со ссылкой на оперативные данные. Пассажирооборот в июне рухнул на 82,4%, достигнув отметки 5,45 млрд пассажиро-километров.
За январь-июнь 2020 года все авиакомпании РФ перевезли 27,8 млн пассажиров (-52% г/г), сообщила Росавиация. Уточненные данные о перевозках ведомство опубликует в конце этого месяца.
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