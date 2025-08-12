Кошелёк: почти половина россиян-клиентов МФО берут займы для оплаты ЖКХ и базовых нуждПравительство РФ занялось комплексной трансформацией государственных услуг
12.08.25 14:30

В июне показатели перевалки Мурманского морского торгового порта и Мурманского балкерного терминала отрицательно сказались на общем грузообороте «Портового Альянса»

В июле общий грузооборот предприятий «Портового Альянса» составил 3,2 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение показателя на 4,6%.

Как сообщает t.me/portalliance, крупнейший терминал группы «Дальтрансуголь», показал наилучшую динамику. В прошлом месяце он отгрузил на суда 2 млн т угля. Это на 58% больше, чем в июле 2024 года. Рост стал возможен благодаря расширению пропускной и провозной способности Восточного полигона.

Также рост грузооборота зафиксировал Туапскинский балкерный терминал, специализирующийся на перевалке минеральных удобрений. В июле он перевалил 208,3 тысячи тонн этого вида груза, что на 21% больше, чем за тот же период прошлого года.

А вот перевалка в Мурманске продолжает снижаться. Мурманский морской торговый порт обработал 565,49 тысячи тонн грузов. Этот результат в 2,3 раза ниже, чем в июне 2024 года. Напомним, мощности порта рассчитаны на перевалку 24 млн т груза в год.

Перевалка в Мурманском балкерном терминале также снизилась и составила всего 150,7 тысяч тонн грузов, что в два раза меньше, чем годом ранее.

Снижение в июле зафиксировано и в находкинском Малом порту. За месяц он перевалил 305,5 тысячи тонн угля, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
Мирон
04.08.25 09:31
Среди ветеранов, думаю, найдется немалая группа людей, которые реализуют свои идеи.
Комментарий к новости:«Сбер» подключился к программе «Единой России» «СВОй бизнес»
