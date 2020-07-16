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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.20 09:15

В июне снижение авиаперевозок пассажиров замедлилось

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) за месяц, с момента выхода постановления правительства РФ от 3 июня 2020 г. № 813 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий российским аэропортам и организациям, входящим в одну группу лиц с российским аэропортом, на частичную компенсацию расходов вследствие снижения их доходов в результате падения объемов пассажирских воздушных перевозок в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», получило от 89 воздушных гаваней 128 заявок. Они обратились за субсидией на погашение расходов, которые понесли во втором квартале 2020 года.

Часть субсидий уже выделена на погашение расходов на коммерческие перевозки, которые были выполнены в период с февраля по май 2020 года. Росавиация одобрила выделение аэропортам страны субсидий на общую сумму 1,4 млрд в связи с потерями, которые авиаузлы понесли из-за коронавируса. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Росавиации в понедельник, 6 июля.

Эти деньги можно направить на зарплаты персоналу, лизинговые платежи, оплату стоянки воздушных судов. Субсидии распределяются из расчёта 365 рублей за каждого пассажира, «потерянного» в феврале-июле 2020 года по сравнению с тем же периодом 2019 года. По данным Росавиации, авиакомпании РФ в марте текущего года сократили перевозки пассажиров на 28%, в  апреле падение снижение ускорилось до 92% и примерно на этом же уровне было в мае. В июне снижение замедлилось до 78%.

Для получения господдержки необходимо, в частности, наличие российской прописки и готовность к проверкам целевого расходования денег. Тем, кто находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства или имеет просроченные задолженности перед федеральным бюджетом, субсидии не предоставят.

Для поддержки авиаузлов из резервного фонда правительства выделили 10,9 млрд рублей, контролирует их расход Росавиация. Приём заявок продолжится до 15 августа

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