В июне в Мурманской области пройдёт автопробег «Дорогами народных ополченцев»

Этому событию 1 июня была посвящена пресс-конференция, в которой в режиме ВКС приняли участие председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой и руководитель аппарата регионального парламента Светлана Виденеева.

Автопробег в рамках масштабного патриотического проекта «Города-герои – города героев» проходит во второй раз и благодаря инициативе Московской городской Думы и широкой поддержке жителей страны стал традиционным.

На встрече с журналистами рассказали о реализации проекта в 2026 году, маршрутах автопробега, запланированных гражданско-патриотических и мемориальных акциях в регионах России и Республики Беларусь.

Ключевые цели проекта – поддержка общественного интереса к истории городов-героев, популяризация темы преемственности героизма, связи разных поколений Героев Отечества, увековечивание памяти бойцов народного ополчения.

В этом году объединяющей станет тема народного ополчения.

В каждом из 11 городов-героев России и Беларуси есть свои памятные места, посвященные ополченцам 1941 года. Планируется, что экипажи в рамках автопробега совершат на них остановки и примут участие в торжественных мероприятиях. Маршрутами также будут учтены памятные места, посвящённые народным ополченцам.

В автопробеге по городам-героям примут участие 17 героев – членов Межрегиональной общественной организации «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» г. Москвы и Московской области». В составе экипажей поедут и ветераны СВО.

- Важно, что деятельное участие в столь масштабном проекте принимает нынешнее поколение героев, - отметил Сергей Дубовой. - Мы гордимся, что автопробег пройдет через наш героический северный край, через город-герой Мурманск. В далеких сороковых здесь разворачивалась одна из самых героических и трагических страниц истории. На подступах к Мурманску, решалась судьба всей страны. Врагу так и не удалось прорвать нашу оборону, и немалая заслуга в этом – народного ополчения, которое начало формироваться в первые дни войны. В сентябре 1941 года в Мурманске началась история легендарной Полярной дивизии.

Отмечалось, что знакомство с героями разных поколений делает историю ещё более живой и объёмной, побуждает на подвиги молодёжь в регионах, через которые проезжают команды автопробега. Прибытие экипажей в Мурманск планируется 25 июня.

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34432/

