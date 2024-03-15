В Мурманской области и стране завершился первый день голосования на главных выборах нашей страны. Избирательные участки вновь откроются для северян завтра в 8 часов утра.

В избирательной комиссии региона подвели промежуточные итоги первого дня голосования. По состоянию на 15 часов 15 марта на выборах в Мурманской области проголосовали 23,34% избирателей. На ДЭГ явка по состоянию на 16.20 часов составила 51%.

Самая большая явка на выборы Президента РФ зарегистрирована в ЗАТО, отмечает избирком Мурманской области.

На избирательных участках Кольского Заполярья сегодня царила праздничная атмосфера, чувствовалось торжество момента, а на отдельных участках можно было услышать живую музыку.

По данным ЦИК России, явка на президентских выборах в России по состоянию на 20.14 составила 30,96 процента. Явка более 50 процентов (без учёта новых регионов) была зафиксирована в Кемеровской области, Туве, на Чукотке, в Еврейской автономной области, Ямало-Ненецком автономном округе, Белгородской области, Чечне.

По данным Минцифры, в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 3 миллионов человек, то есть 65 процентов от всех, кто подал заявку на такой вид голосования.

Фото: https://vk.com/izbirkom51?z=photo-206140181_457241174%2Fwall-206140181_1197