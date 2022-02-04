В кабинеты неотложной помощи поликлиник Мурманской области можно записаться заранее

В связи с ростом числа заболевших ОРВИ и коронавирусом увеличивается количество обращений в поликлиники. Чтобы избежать большого скопления пациентов и долгого ожидания людьми очереди на приём, Министерство здравоохранения региона организовало возможность дистанционной записи в кабинеты неотложной помощи.

Запись производится на короткий период (около двух дней). Предварительная запись поможет сотрудникам медицинских организаций оперативно реагировать на рост потока пациентов и увеличивать количество кабинетов для приёма, что в конечном итоге сократит время ожидания.

«Даже если пациент придёт без записи, то его всё равно примут, но в порядке живой очереди. А для заболевшего человека это утомительно. При условии, что пациент записался заранее, время его ожидания в очереди будет меньше», - отметили в региональном Минздраве.

В кабинеты неотложной помощи можно записаться: через call-центр поликлиники по номеру, указанному на официальном сайте учреждения, или на портале reg.polarmed.ru, выбрав запись на приём в «Кабинет неотложной помощи ОРВИ».