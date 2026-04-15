«В кадре»: стартовал второй сезон премии в сфере управления персоналом в госсекторе

К участию приглашены все регионы России. Подать проекты могут команды, которые развивают и внедряют кадровые решения.

Правительство Москвы запускает второй сезон премии в сфере управления персоналом в госсекторе «В кадре». Этот конкурс — ежегодная площадка для обмена инновационными HR-практиками. Он учрежден по решению Мэра Москвы, организатор — команда Управления кадровых сервисов Правительства Москвы.

Приём заявок стартовал 8 апреля и продлится до 19 июля 2026 года. Участие бесплатное, а победителей ждут денежные призы.

На конкурс принимаются проекты, которые развивают сотрудников, мотивируют работать на благо города и страны и вносят важный вклад в развитие госсектора. Это могут быть корпоративные ИТ-решения, внутренние каналы коммуникации, программы стажировок, командные мероприятия или другие HR-решения, реализованные или показавшие значимые результаты в 2025 году.

«В прошлом году мы провели первую HR-премию и увидели, как много на уровне всей страны сильных решений по управлению талантами. Они есть не только у крупных федеральных и региональных организаций, но даже у небольших локальных команд. В 2026 году мы запускаем второй сезон, и продолжим выстраивать партнерство с коллегами. Вместе мы сможем найти и подсветить еще больше кадровых практик, которые сфокусированы как на эффективности, так и на внимании и заботе к команде и каждому специалисту», — отметила Полина Логинова, руководитель Управления кадровых сервисов правительства Москвы.

Победителей выберут по трём категориям: федеральные ведомства, региональные команды и органы власти и организации Москвы. Проекты оцениваются в четырёх основных номинациях — «Секрет удачного кадра: привлечение», «В фокусе: удержание», «Академия талантов: развитие», «Новый ракурс: HR-инновации». В этом году также для отдельных решений (например, в сфере туризма или посвященных рабочим профессиям) добавили несколько специальных номинаций.

В финал пройдут 60 команд. А 24 лауреата и 12 победителей определит жюри из экспертов и топ-руководителей госсектора и бизнеса. Лучшие проекты будут опубликованы на сайте Премии. Церемония награждения запланирована на октябрь 2026 года.

Премия «В кадре» — ежегодное масштабное отраслевое событие. Она повышает статус HR в госсекторе и на уровне всей страны подсвечивает актуальные для сферы решения. Первый сезон завершился церемонией награждения победителей. Она прошла 3 октября 2025 года на площадке «Синема Парк Мосфильм».

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте vkadre.mos.ru.

В прошлом году команда проекта «Курс на Север» была удостоена спецноминации HR-премии правительства Москвы «В кадре» за выдающиеся решения в сфере работы с людьми.

Как отметила директор Северо-Центрального региона HeadHunter Ирина Котусенко, на церемонии награждения, проект «Курс на Север» демонстрирует системный подход к привлечению и удержанию специалистов в Арктике и помогает профессионалам осознанно выбирать развитие в Мурманской области.

Благодаря инициативе в регион уже переехали практически 1000 человек - это специалисты, члены из семей, в том числе порядка 250 детей, что особенно ценно для региона. Люди действительно переезжают в Мурманскую область «на Севере – жить!».

В этом году мы вновь подаём заявку и главная цель - рассказать о возможностях жизни в Мурманской области большему числу жителей других регионов и даже стран.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/565692/#&gid=1&pid=1