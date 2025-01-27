В кадровом центре «Работа России» Мурманской области открылось HR-представительство градообразующего предприятия

Между Министерством труда и социального развития Мурманской области и Кольской ГМК подписана декларация о партнёрстве, благодаря которой на базе Мончегорского кадрового центра открылось представительство Кольской горнометаллургической компании, входящей в состав в состав ПАО «ГМК «Норильский Никель».

Проект коллаборации кадрового центра «Работа России» с одним из крупнейших региональных работодателей реализуется в Мурманской области впервые и предполагает проведение согласованных мероприятий по привлечению в компанию специалистов востребованного профиля и повышению внутренней и межрегиональной трудовой мобильности. Партнёрская деятельность также охватит несколько ключевых направлений: организацию целевого обучения и проведение на площадках градообразующего предприятия практик и стажировок для выпускников.

«Сегодня перед органами службы занятости стоит приоритетная задача – обеспечить предприятия качественными трудовыми ресурсами. Для этого нужно на деле укрепить связку с работодателями, работать в единой логике, на общий результат – вместе прогнозировать кадровую потребность, создавать условия для эффективного привлечения работников, работать над ориентированием молодёжи к получению востребованных на рынке труда профессий. Открытие представительства Кольской ГМК на территории кадрового центра является отправной точкой для объединения усилий в этих направлениях», – отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, в 2025 году в России стартовал новый нацпроект «Кадры». Он направлен на решение задач по удовлетворению потребности экономики в кадрах и включает в себя мероприятия по управления кадровым резервом экономики, созданию условий для постоянного профессионального развития работающих граждан, повышение престижа рабочих профессий, создание условий профессиональной самореализации молодёжи для потребностей рынка труда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/