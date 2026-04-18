В кадровых центрах Мурманской области стартовала серия практикумов «ПРОмолодёжь»

Кадровые центры «Работа России» Мурманской области открыли серию интерактивных практикумов «ПРОмолодёжь: как нам вас понять?».

Встречи в формате мозговых штурмов и кейс-анализов помогут преодолеть барьер между ожиданиями бизнеса и стремлениями выпускников, они усилят результат запущенного Минтрудом России проекта маршрутизации молодежи.

Пилотные встречи уже состоялись в Оленегорске, Полярных Зорях, Кандалакше и Мончегорске. Студенты колледжей, представители предприятий региона, педагоги и эксперты по работе с молодёжью создали портреты «идеального кандидата» и «реального соискателя», обсудили спорные утверждения о нежелании молодёжи работать или частой смене мест, а также выявили ключевые ценности и демотиваторы молодых специалистов.

В результате работодатели увидели в подростках амбициозных, целеустремлённых людей, готовых к долгой и осмысленной работе, а молодёжь убедилась, что взрослые открыты к диалогу и готовы менять подходы к адаптации новичков.

«Проект маршрутизации молодёжи объединяет усилия кадровых центров, учебных заведений и работодателей, чтобы создать бесшовную карьерную траекторию — от школы до трудоустройства. В его рамках мы проводим экскурсии на предприятия, карьерные марафоны, встречи с работодателями. Наш новый практикум «ПРОмолодёжь» — как раз из этой серии. Именно такие живые встречи, где рушатся стереотипы и рождается взаимопонимание, становятся основой для дальнейшей индивидуальной работы с каждым подростком, помогают нам учитывать риски нетрудоустройства и предлагать эффективные решения», — отметила директор Кадрового центра Мурманской области Юлия Рябинова.

«Мы часто смотрим на молодых специалистов через призму рисков: «не умеет», «не знает», «уйдёт через полгода». Сегодня мы увидели их глаза. Они не боятся работы, они боятся рутины и отсутствия смысла. Это важный сигнал для нас — нужно менять подход к адаптации», — поделился представитель одной из компаний.

«Работодатели думают, что мы все хотим лёгких денег и гибкий график только ради халявы. На самом деле гибкость для нас — это возможность развиваться параллельно. Мы хотим быть полезными, но не хотим быть винтиками в старой машине», — объяснил студент колледжа, участник практикума в Кандалакше.

В региональном кадровом центре подчёркивают, что подобные мероприятия уже доказали свою эффективность: молодые люди и взрослые отмечают важность честного диалога, прозрачности и готовности к переменам в системе трудоустройства. Полученные инсайты лягут в основу новых подходов в работе кадровых центров и укрепления сотрудничества между работодателями и молодым поколением.

Аналогичные встречи в ближайшее время планируется провести почти во всех 14 кадровых центрах региона.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/566012/#&gid=1&pid=3

