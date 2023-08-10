В какие сферы и отрасли чаще приглашают руководить компанией мужчин, а в какие – женщин? Аналитика рынка по версии hh.ru

Эксперты hh.ru выяснили, как меняется динамика приглашений на работу в том числе на руководящие и высокооплачиваемые должности для мужчин и женщин за последний год. Выяснилось, что есть целый ряд сфер, где женщин теперь чаще, чем мужчин готовы брать на вакансии С-level (высшего) уровня и платить самые высокие зарплаты.

Общая картина

Анализ рынка труда показывает, в 2023 году женщины-соискательницы (вне зависимости от должности и уровня зарплаты) стали чаще, чем в 2022 году получать офферы (предложения о работе) и приглашения на собеседования сразу в семи отраслях. Теперь дам чаще зовут к себе на работу госорганизации (рост на 3% до 54%). Работодатели из добывающей отрасли также увеличили число офферов для женщин на 2% (до 32%). Аналогичная ситуация и в ЖКХ- сфере, здесь предложения о работе получает чуть более 47% соискательниц, а год назад таких было 45%.

В энергетике также наблюдается повышение интереса к женщинам-работницам (рост числа приглашений на 2% до 41%). Кроме того, на 3% увеличили число приглашений стать частью команды для женщин и работодатели из сферы «Перевозки, транспорт и логистика» (рост до 43%). Две трети предложений о работе в сфере оказания услуг бизнесу теперь также получают только соискательницы (рост на 4% за год до 65%). Но чаще других стали женщин чаще звать работать к себе компании из финансового сектора: рост сразу на 5% до 68%.

В свою очередь мужчин-соискателей стали чаще приглашать на работу компании из ИТ-сферы (рост на 2% до 46%), из сферы искусства и культуры (рост на 3% до 33%), а также компании из сферы телекома (рост на 2% до 51%).

Есть также сферы, где за год почти ничего не изменилось. Например, сфера медицины и фармацевтики преимущественно остаётся «женской» как по численности соискательниц, так и по количеству приглашений на работу – здесь более 80% офферов на различные должности будь то медсестра или лечащий врач работодатели высылают именно женщинам. К такой же «моно-гендерной» сфере можно отнести и сферу образования – 71% всех приглашений о работе в этом году были высланы дамам.

Преимущественно «мужскими» по числу приглашений на работу и без изменений за год остаются сфера тяжелого машиностроения (68% приглашений на собеседования и работу), а также автобизнес (67%), электроника и приборостроение (60%).

Топовые должности

Между тем за год в ряде сфер компании стали чаще предлагать женщинам занять управляющие должности C-level уровня. Это должности высшего руководящего звена компании, обозначаются аббревиатурами с первой буквой C. Самое известное название в России – CEO или генеральный директор.

Так, в первой половине 2023 года по сравнению с 2022 компании из автобизнеса на 8% чаще выдвигали предложения занять топ-менеджерскую роль женщинам. Эта же тенденция наблюдается в сфере гостиничного и ресторанного дела (рост на 5%). Кроме того, с 25% до 33% выросло число предложений занять руководящую роль в компании для женщин в добывающей отрасли. Женщинам на 12% чаще стали предлагать топ-менеджерские позиции в сфере лесной промышленности (всего 47% компаний). Также за год на 10% выросло число предложений стать руководительницами в металлургической сфере (до 52%).

Мужчин в свою очередь чаще рассматривают в качестве руководителей C-level уровня госорганизации (рост за год на 12% до 61%), ИТ-компании (рост на 3% до 60%), работодатели из нефтегазовой отрасли (рост на 7% до 66%).

«Но сильнее всего за последний год увеличили число предложений для мужчин стать руководителями компании из сферы тяжелого машиностроения (рост сразу на 23% до 80% по отрасли). Таким образом, именно эта сфера на данный момент остается одной из самых закрытых для женщин как с точки зрения попадания в неё в качестве рядового или линейного работника, так и с точки зрения возможности карьерного роста и желания занять руководящую должность», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Топовые зарплаты

Анализ динамики приглашений соискателей на высокооплачиваемые вакансии*, свидетельствует, что соискательницам теперь чаще предлагают рассмотреть варианты высокодоходного трудоустройства в государственном секторе (рост сразу на 19% до 40%), в ЖКХ-сфере (рост на 5% до 25%), в ИТ-сфере (рост на 1% до 36%), в области искусства и культуры (рост на 16% до 76%), а также в сфере энергетики (рост на 4% до 29%).

В свою очередь мужчинам-соискателям теперь чаще предлагают рассмотреть «дорогие» вакансии работодатели из сферы ресторанного-гостиничного бизнеса (рост на 4% до 46%), компании из нефтегазовой отрасли (рост на 1% до 85%), а также компании из сферы телекома (рост на 3% до 77%).

* - в которых зарплата кратно превышает среднерыночные показатели.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк».