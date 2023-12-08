В каких городах Мурманской области разнорабочим платят больше всего?

Лидером среди местных городов стал Ковдор – в этом городе медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 158000 рублей. На втором месте оказался Заполярный (125000 рублей), на третьем – Кандалакша и Мончегорск (по 80000 рублей), на четвертом – Кировск (74000 рублей), на пятом – Оленегорск (70000 рублей)

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала уровень предлагаемых зарплат в вакансиях разнорабочих в крупнейших городах Мурманской области и выяснила, где этим специалистам предлагают наиболее высокий уровень дохода. В анализ попали города, где с начала года было открыто не менее 100 вакансий разнорабочих.

Лидером среди местных городов стал Ковдор – в этом городе медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих в 2023 году составила 158000 рублей. На втором месте оказался Заполярный (125000 рублей), на третьем – Кандалакша и Мончегорск (по 80000 рублей), на четвертом – Кировск (74000 рублей), на пятом – Оленегорск (70000 рублей) (наглядно на диаграмме).

За январь-ноябрь 2023 года спрос на разнорабочих в городах Мурманской области вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил уровень в 9800 тысяч вакансий. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Добывающая отрасль», «Автомобильный бизнес», а также «Металлургия, металлообработка». В 50% вакансий опыт от соискателя не требуется. 25% вакансий разнорабочих предполагают вахтовую занятость.

Добавим, что разнорабочие относятся к дефицитным специалистам: на одну такую вакансию в регионе приходится в среднем 2 резюме, что говорит об острой нехватке кадров.