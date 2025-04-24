В каких регионах России работать главным бухгалтером выгодней всего?

Данные hh.ru по итогам за первый квартал 2025 года показывают, что спрос на кадры в сфере бухгалтерии в целом по РФ уменьшились на 9% относительно начала 2024 года. Работодатели разместили почти 74 тысячи бухгалтерских вакансий.

Аналитики hh.ru, выяснили, в каких регионах России главным бухгалтерам платят больше всего, а в каких меньше, а также насколько востребованы данные специалисты.

Данные hh.ru по итогам за первый квартал 2025 года показывают, что спрос на кадры в сфере бухгалтерии в целом по РФ уменьшились на 9% относительно начала 2024 года. Работодатели разместили почти 74 тысячи бухгалтерских вакансий. При этом спрос именно на главных бухгалтеров, наоборот, вырос. С начала года им были доступны более 2,8 тысячи вакансий, что на 10% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Параллельно динамике спроса, менялась и средняя зарплата бухгалтера. Сейчас она достигла 70,1 тысячи рублей и это на 19%, или на 11 тысяч рублей больше, чем в начале 2024 году. При этом медиана предлагаемых зарплат для главных бухгалтеров в стране выросла ещё сильнее за год (+20%, или на 16,5 тысячи) до 100,4 тысячи рублей. Наибольшие зарплаты главным бухгалтерам предлагали с начала этого года работодатели Магаданской области – порядка 300 тысяч рублей, но это были единичные и редкие вакансии.

На втором месте по уровню зарплат бухгалтеров – Москва (более 150 тысяч рублей). На третьем месте – Москва (69,5тысячи). Также в рейтинг регионов с самыми выгодными зарплатами для бухгалтеров вошли Сахалинская, Псковская области (по 150 тысяч рублей в каждом регионе), Мурманская область (130 тысяч рублей), Адыгея, Якутия, Санкт-Петербург, Московская область и Приморский край (наглядно на диаграмме 1).

Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для главных бухгалтеров, Россия, апрель, 2025 год:

Главный бухгалтер, от 250 000 ₽ за месяц, на руки, Москва, https://spb.hh.ru/vacancy/119061476. Главный бухгалтер, от 250 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117871298, Белгород. Начальник отдела в управление бухгалтерского учёта, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, Новая Чара, https://spb.hh.ru/vacancy/119201389. Главный бухгалтер производственного предприятия, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, Санкт-Петербург, https://spb.hh.ru/vacancy/118665995. Главный бухгалтер, Ставрополь, 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/115516735.

Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты для главных бухгалтеров ниже среднего по стране. И наименьшие зарплаты в вакансиях для данных специалистов сейчас зафиксированы в Карачаево-Черкесской Республике (55 тысяч), Дагестане (57,5 тысячи), Новгородской области (60 тысяч рублей) (наглядно на диаграмме 2).