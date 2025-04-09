В каких регионах страны работать врачом выгодней всего? Зарплатный рейтинг по итогам первого квартала

Данные в начале апреля 2025 года показывают, что средняя зарплата врача в России на данный момент достигла 98 тысяч рублей и это на 18 тысяч рублей больше, чем в начале прошлого года.

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России врачам готовы платить самые большие и самые маленькие зарплаты.

Данные в начале апреля 2025 года показывают, что средняя зарплата врача в России на данный момент достигла 98 тысяч рублей и это на 18 тысяч рублей больше, чем в начале прошлого года. Минимальные зарплаты для врачей в целом по стране достигли 53 тысяч (+7,8 тысячи), а максимальные доросли до уровня в 180 тысяч (+32,7 тысячи за год). При этом наибольшие зарплаты врачам предлагали с начала этого года работодатели ЯНАО – более 158 тысяч рублей. Это, кстати, на 20 тысяч меньше запросов местных кандидатов.

На втором месте по уровню зарплат врачей – Сахалинская область (156 тысяч рублей). На третьем месте – Москва (144,9 тысячи рублей). Также в рейтинг регионов с самыми выгодными зарплатами для врачей Магаданская область (130 тысяч), Камчатский край (120 тысяч), Тыва (120 тысяч), Якутия (120 тысяч), а также ХМАО, Амурская и Московская область. Санкт-Петербург не вошёл в топ-10 регионов с самыми высокими зарплатами, заняв лишь 19 место (99,9 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 1).

Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты врачей ниже всего по стране. И наименьшие зарплаты в вакансиях для врачей сейчас зафиксированы Алтайском крае (62,5 тысячи), Ставропольском крае (65,2 тысячи) и в Самарской области (72,8 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 2).

При этом есть регионы Северо-Запада, в которых ситуация с зарплатами для врачей отличается от данных рейтингов. Так, врачам в Мурманской области, Коми и Ленобласти готовы платить сразу по 100 тысяч рублей. А вот наименьшие зарплаты в начале этого года в СЗФО зафиксированы в вакансиях архангельских работодателей (79,7 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 3).