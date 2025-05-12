В каких регионах страны самые высокие зарплаты у учителей? Зарплатный рейтинг по регионам СЗФО

Самые высокие зарплаты учителям в регионах СЗФО сейчас готовы платить работодатели из Санкт-Петербурга (60,8 тысячи), Мурманской области (60 тысяч) и Архангельской (55 тысяч) При этом наиболее сильный зарплатный разрыв в запросах и предложениях сейчас зафиксирован в Новгородской области: местные учителя запрашивают доход не ниже 50 тысяч, а работодатели предлагают порядка 35 тысяч рублей.

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России учителям готовы платить самые большие и самые маленькие зарплаты.

Данные hh.ru показывают, что по итогам I квартала 2025 года российскому рынку труда требовалось более 22,7 тысячи учителей и преподавателей. По сравнению с показателями 2024 года спрос на учителей в целом по стране вырос на 6%. А средняя зарплата учителя в России на данный момент достигла 54,6 тысячи рублей. Это на 14% больше, чем её прошлогодние показатели, но на 11% меньше, чем в среднем хотели бы зарабатывать российские учителя. В среднем в резюме российских учителей желаемый доход превышает планку в 60,4 тысячи рублей.

Наибольшие зарплаты учителям за последнее время предлагали работодатели Москвы – более 81,1 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплат учителей – Камчатский край (80 тысяч рублей). На третьем месте – Магаданская обл. (75 тысяч рублей). Санкт-Петербург также попали в топ регионов с самыми высокими зарплатами, заняв 11 место (60,8 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 1).

Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты учителей ниже всего по стране. И наименьшие зарплаты в вакансиях для педагогов сейчас зафиксированы Адыгее (25 тысяч), Еврейской АО (28,5 тысячи) и Хакасии (30 тысяч). Регион СЗФО также попал в анти-рейтинг: в Псковской области средняя предлагаемая зарплата учителя достигла лишь 31,3 тысячи рублей, что на 12% больше, чем в 2024 году, но на 28% меньше, чем запрашивают местные педагоги (не менее 40 тысяч рублей в месяц на руки) (наглядно на диаграмме 2).

Самые высокие зарплаты учителям в регионах СЗФО сейчас готовы платить работодатели из Санкт-Петербурга (60,8 тысячи), Мурманской области (60 тысяч) и Архангельской (55 тысяч) При этом наиболее сильный зарплатный разрыв в запросах и предложениях сейчас зафиксирован в Новгородской области: местные учителя запрашивают доход не ниже 50 тысяч, а работодатели предлагают порядка 35 тысяч рублей.

Динамика и баланс учительских зарплат и в регионах СЗФО:

Регион Ожидаемая зарплата в 2025 году Предлагаемая зарплата в 2025 году Насколько больше хотели бы получать учителя? Насколько выросла потенциальная зарплата учителя за год? Архангельская область 50 000 ₽ 55 000 ₽ -9% 5% Вологодская область 50 000 ₽ 40 000 ₽ 25% 33% Калининградская область 50 000 ₽ 40 000 ₽ 25% 8% Ленинградская область 60 000 ₽ 49 000 ₽ 22% -2% Мурманская область 60 000 ₽ 60 000 ₽ 0% 20% Новгородская область 50 000 ₽ 35 000 ₽ 43% -30% Псковская область 40 000 ₽ 31 300 ₽ 28% 12% Республика Карелия 50 000 ₽ 43 500 ₽ 15% -3% Республика Коми 51 600 ₽ 40 000 ₽ 29% 14% Санкт-Петербург 62 900 ₽ 60 800 ₽ 3% 21%

При этом наиболее ценными с точки зрения кадрового спроса на данный момент оказались учителя английского языка – каждая третья вакансия, или порядка 27% рабочих мест в сфере образования, сейчас сосредоточены для этих специалистов. На втором месте по спросу у образовательных учреждений – преподаватели математики (15% вакансий), а на третьем этой весной по спросу оказались преподаватели физкультуры (4%) (наглядно на диаграмме 3).