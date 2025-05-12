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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.25 12:00

В каких регионах страны самые высокие зарплаты у учителей? Зарплатный рейтинг по регионам СЗФО

Самые высокие зарплаты учителям в регионах СЗФО сейчас готовы платить работодатели из Санкт-Петербурга (60,8 тысячи), Мурманской области (60 тысяч) и Архангельской (55 тысяч) При этом наиболее сильный зарплатный разрыв в запросах и предложениях сейчас зафиксирован в Новгородской области: местные учителя запрашивают доход не ниже 50 тысяч, а работодатели предлагают порядка 35 тысяч рублей.

Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России учителям готовы платить самые большие и самые маленькие зарплаты.

Данные hh.ru показывают, что по итогам I квартала 2025 года российскому рынку труда требовалось более 22,7 тысячи учителей и преподавателей. По сравнению с показателями 2024 года спрос на учителей в целом по стране вырос на 6%. А средняя зарплата учителя в России на данный момент достигла 54,6 тысячи рублей. Это на 14% больше, чем её прошлогодние показатели, но на 11% меньше, чем в среднем хотели бы зарабатывать российские учителя. В среднем в резюме российских учителей желаемый доход превышает планку в 60,4 тысячи рублей.

Наибольшие зарплаты учителям за последнее время предлагали работодатели Москвы – более 81,1 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплат учителей – Камчатский край (80 тысяч рублей). На третьем месте – Магаданская обл. (75 тысяч рублей). Санкт-Петербург также попали в топ регионов с самыми высокими зарплатами, заняв 11 место (60,8 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 1).

Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты учителей ниже всего по стране. И наименьшие зарплаты в вакансиях для педагогов сейчас зафиксированы Адыгее (25 тысяч), Еврейской АО (28,5 тысячи) и Хакасии (30 тысяч). Регион СЗФО также попал в анти-рейтинг: в Псковской области средняя предлагаемая зарплата учителя достигла лишь 31,3 тысячи рублей, что на 12% больше, чем в 2024 году, но на 28% меньше, чем запрашивают местные педагоги (не менее 40 тысяч рублей в месяц на руки) (наглядно на диаграмме 2).

Самые высокие зарплаты учителям в регионах СЗФО сейчас готовы платить работодатели из Санкт-Петербурга (60,8 тысячи), Мурманской области (60 тысяч) и Архангельской (55 тысяч) При этом наиболее сильный зарплатный разрыв в запросах и предложениях сейчас зафиксирован в Новгородской области: местные учителя запрашивают доход не ниже 50 тысяч, а работодатели предлагают порядка 35 тысяч рублей.

Динамика и баланс учительских зарплат и в регионах СЗФО:

Регион

Ожидаемая

зарплата

в 2025 году

Предлагаемая

зарплата

в 2025 году

Насколько больше

хотели бы

получать учителя?

Насколько выросла

потенциальная

зарплата учителя

за год?

Архангельская область

50 000 ₽

55 000 ₽

-9%

5%

Вологодская область

50 000 ₽

40 000 ₽

25%

33%

Калининградская область

50 000 ₽

40 000 ₽

25%

8%

Ленинградская область

60 000 ₽

49 000 ₽

22%

-2%

Мурманская область

60 000 ₽

60 000 ₽

0%

20%

Новгородская область

50 000 ₽

35 000 ₽

43%

-30%

Псковская область

40 000 ₽

31 300 ₽

28%

12%

Республика Карелия

50 000 ₽

43 500 ₽

15%

-3%

Республика Коми

51 600 ₽

40 000 ₽

29%

14%

Санкт-Петербург

62 900 ₽

60 800 ₽

3%

21%

При этом наиболее ценными с точки зрения кадрового спроса на данный момент оказались учителя английского языка – каждая третья вакансия, или порядка 27% рабочих мест в сфере образования, сейчас сосредоточены для этих специалистов. На втором месте по спросу у образовательных учреждений – преподаватели математики (15% вакансий), а на третьем этой весной по спросу оказались преподаватели физкультуры (4%) (наглядно на диаграмме 3).

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