В каких регионах страны самые высокие зарплаты у учителей? Зарплатный рейтинг по регионам СЗФО
Аналитики hh.ru подвели итоги первого квартала 2025 года и выяснили, в каких регионах России учителям готовы платить самые большие и самые маленькие зарплаты.
Данные hh.ru показывают, что по итогам I квартала 2025 года российскому рынку труда требовалось более 22,7 тысячи учителей и преподавателей. По сравнению с показателями 2024 года спрос на учителей в целом по стране вырос на 6%. А средняя зарплата учителя в России на данный момент достигла 54,6 тысячи рублей. Это на 14% больше, чем её прошлогодние показатели, но на 11% меньше, чем в среднем хотели бы зарабатывать российские учителя. В среднем в резюме российских учителей желаемый доход превышает планку в 60,4 тысячи рублей.
Наибольшие зарплаты учителям за последнее время предлагали работодатели Москвы – более 81,1 тысячи рублей. На втором месте по уровню зарплат учителей – Камчатский край (80 тысяч рублей). На третьем месте – Магаданская обл. (75 тысяч рублей). Санкт-Петербург также попали в топ регионов с самыми высокими зарплатами, заняв 11 место (60,8 тысячи рублей) (наглядно на диаграмме 1).
Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты учителей ниже всего по стране. И наименьшие зарплаты в вакансиях для педагогов сейчас зафиксированы Адыгее (25 тысяч), Еврейской АО (28,5 тысячи) и Хакасии (30 тысяч). Регион СЗФО также попал в анти-рейтинг: в Псковской области средняя предлагаемая зарплата учителя достигла лишь 31,3 тысячи рублей, что на 12% больше, чем в 2024 году, но на 28% меньше, чем запрашивают местные педагоги (не менее 40 тысяч рублей в месяц на руки) (наглядно на диаграмме 2).
Самые высокие зарплаты учителям в регионах СЗФО сейчас готовы платить работодатели из Санкт-Петербурга (60,8 тысячи), Мурманской области (60 тысяч) и Архангельской (55 тысяч) При этом наиболее сильный зарплатный разрыв в запросах и предложениях сейчас зафиксирован в Новгородской области: местные учителя запрашивают доход не ниже 50 тысяч, а работодатели предлагают порядка 35 тысяч рублей.
Динамика и баланс учительских зарплат и в регионах СЗФО:
|
Регион
|
Ожидаемая
зарплата
в 2025 году
|
Предлагаемая
зарплата
в 2025 году
|
Насколько больше
хотели бы
получать учителя?
|
Насколько выросла
потенциальная
зарплата учителя
за год?
|
Архангельская область
|
50 000 ₽
|
55 000 ₽
|
-9%
|
5%
|
Вологодская область
|
50 000 ₽
|
40 000 ₽
|
25%
|
33%
|
Калининградская область
|
50 000 ₽
|
40 000 ₽
|
25%
|
8%
|
Ленинградская область
|
60 000 ₽
|
49 000 ₽
|
22%
|
-2%
|
Мурманская область
|
60 000 ₽
|
60 000 ₽
|
0%
|
20%
|
Новгородская область
|
50 000 ₽
|
35 000 ₽
|
43%
|
-30%
|
Псковская область
|
40 000 ₽
|
31 300 ₽
|
28%
|
12%
|
Республика Карелия
|
50 000 ₽
|
43 500 ₽
|
15%
|
-3%
|
Республика Коми
|
51 600 ₽
|
40 000 ₽
|
29%
|
14%
|
Санкт-Петербург
|
62 900 ₽
|
60 800 ₽
|
3%
|
21%
При этом наиболее ценными с точки зрения кадрового спроса на данный момент оказались учителя английского языка – каждая третья вакансия, или порядка 27% рабочих мест в сфере образования, сейчас сосредоточены для этих специалистов. На втором месте по спросу у образовательных учреждений – преподаватели математики (15% вакансий), а на третьем этой весной по спросу оказались преподаватели физкультуры (4%) (наглядно на диаграмме 3).