В каких регионах СЗФО и профсферах предлагают высокие зарплаты в августе

Эксперты hh.ru Северо-Запад проанализировали условия работы в вакансиях, размещенных в регионах СЗФО в августе, и выяснили, в каких сферах работодатели готовы платить выше среднего по стране, а какие области «проседают» по уровню зарплат.

ИТ, телеком

В ИТ-отрасли в августе 2021 работодатели в целом по стране в среднем предлагают около 53000 рублей, в СЗФО чуть больше - 55000 рублей. Среди «дорогих» вакансий от компаний Северо-Запада есть почти 1 900 вакансий с зарплатой от 155000 рублей. Среди регионов кроме Петербурга никто из работодателей по СЗФО не предлагает более высокую зарплату, чем в целом по стране. Самые низкие зарплаты в ИТ-отрасли (по данным вакансий, опубликованных на hh.ru) в Ненецком АО (35000) и Новгородской области (39000).

Строительство, недвижимость

Среди тысяч вакансий, размещённых работодателями из сферы строительства и недвижимости, средний уровень зарплаты по стране составляет 59500 рублей. Среди 11000 «строительных» вакансий в СЗФО, размещенных в августе, среднее предлагаемое вознаграждение чуть выше – 59600. «Дорогих» вакансий для строителей на Северо-Западе России больше, чем в ИТ (около 2200 в августе). Выше средней зарплаты для строителей предлагают работодатели из Петербурга, НАО и Коми – 66700, 66600 и 64500 рублей соответственно. Ниже средней по СЗФО зарплата у строителей в Калининградской и Новгородской областях.

Продажи, розничная торговля

Работодатели из сферы продаж в целом по стране указывают в августе, зарплату в 45000. Компании из СЗФО в среднем готовы предложить соискателям зарплату чуть выше – 46900 рублей. Из 32000 августовских вакансий из сферы продаж в СЗФО найдётся также почти 3000 «дорогих» с зарплатой от 120000. На этот раз в топ-3 регионов Северо-Запада с зарплатами выше регионов-соседей вошла кроме Петербурга и НАО ещё Мурманская область (42500). Меньше всего предлагают соискателям в продажах в Новгородской и Псковской областях 34900 и 32500 рублей соответственно.

Туризм, гостиницы, рестораны

Россияне, ищущие работу в отрасли HoReCa (ресторанно-гостиничный бизнес) в августе, могут рассчитывать в среднем на зарплату в 45000 рублей, в СЗФО зарплата чуть выше – 46300. Также можно найти около 300 «дорогих» вакансий с зарплатой от 120000 в компаниях Северо-Запада. В свою очередь по регионам: на более высокий уровень зарплаты, чем в среднем по РФ могут рассчитывать соискатели из Мурманской и Ленинградской областей, а также из Коми. Самая низкая оплата труда в вакансиях HoReCa предлагается в вакансиях Псковской области и Карелии.

Медицина, фармацевтика, аптеки

Работодатели Северо-Запада в области медицины готовы предложить соискателям зарплату в размере 51400 рублей, что выше среднероссийской на 4000. Примечательно, что выше среднероссийского уровня предлагают работодатели почти всех регионов СЗФО за исключением Архангельской и Калининградской областей (45500 и 44500 рублей соответственно). «Дорогих» вакансий в медицинской сфере в августе работодатели СЗФО успели разместить около 800 с зарплатами от 105000 рублей.

Маркетинг, реклама, PR

В сфере «Маркетинг, реклама, PR» работодатели в среднем по стране предлагают зарплату 50300 рублей, в СЗФО незначительно выше – 50600. Однако среди вакансий от компаний Северо-Запада можно найти более 1000 вакансий с зарплатой от 115000 рублей. В приближении по регионам видно, что лидером по уровню предлагаемой зарплаты в августе кроме Петербурга стали Мурманская, Ленинградская и Архангельская области. Обратная ситуация в Псковской, Новгородской областях и в Республике Коми – здесь предлагаемые зарплаты для маркетологов одни из самых низких в августе в СЗФО.

Производство, сельское хозяйство

Работодатели из производственной сферы, работающие на Северо-Западе, предлагают зарплаты, как правило, выше, чем остальные компании в стране – разница составляет более 4000 рублей. Повышенный уровень зарплат наблюдался в августе в Петербурге, Коми, Мурманской, Ленинградской областях и НАО. В целом на СЗФО в августе приходится около 800 «дорогих» производственных вакансий с зарплатой от 125000 рублей.

Транспорт, логистика

В августе работодатели из транспортной сферы в среднем по России готовы платить около 51000 рублей, что на 1500 рублей меньше, чем предложения работодателей на Северо-Западе. Выше среднего в СЗФО предлагали зарплату транспортникам компании почти из всех регионов за исключением Псковской и Калининградской области. Также на транспортную сферу в СЗФО приходится около 2300 «дорогих» вакансий с зарплатой от 105000 рублей.

Опираясь на общий тренд по увеличению показателей зарплаты в России (средний рост на 4,1%), можно сделать вывод о том, что зарплаты будут продолжать расти. Однако значительного повышения стоит ожидать только в случае улучшения ситуации в экономике, на которую сильно влияют пандемия и сопровождающие её ограничения. Стабильного роста показателей заработной платы можно ожидать, например, в индустрии разработки ПО, где за год средний совокупный доход вырос на 9,1%, а также в других областях, которые наименее всего подвержены риску в условиях пандемии COVID-19.