В каких регионах СЗФО платят самые высокие и самые низкие зарплаты

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали более 180 тысяч вакансий, открытых с начала 2022 года в регионах Северо-Западного Федерального округа, и выяснили, в каком из них работодатели предлагают наиболее высокие заработные платы.

В среднем по СЗФО работодатели предлагают 56400 рублей, по России – 52500 рублей.

Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург – средняя предлагаемая зарплата в январе здесь составила почти 60 тысяч рублей. Наиболее высокие в Северной столице зарплаты наблюдаются в сфере «ИТ, телеком» (74 тысячи рублей), «Добыча сырья» (67500 рублей), «Строительство, недвижимость» (65 тысяч рублей) и «Автобизнес» (63900 рублей).

На втором месте среди регионов СЗФО – Ненецкий АО, где средняя предлагаемая зарплата составляет 57900 рублей. Здесь по уровню зарплат лидируют «Безопасность» (67300 рублей), «Медицина и фармацевтика» (61200 рублей) «Административный персонал» (65 тысяч рублей).

На третьем месте по уровню зарплатного предложения находится Мурманская область – 51700 рублей. Наиболее высокий доход в этом регионе предлагают в сферах «Автомобильный бизнес» (61900 рублей), «Добыча сырья» (58900 рублей), «Производство» (56800 рублей), «Транспорт и логистика» (54600 рублей).

С другой стороны, есть также топ-3 регионов СЗФО, где средняя предлагаемая зарплата даже ниже, чем средняя по стране: Псковская, Новгородская и Калининградская области.