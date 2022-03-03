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Мурманская область. Арктика (16+)03.03.22 15:00

В каких регионах СЗФО сложнее и проще всего найти работу

Эксперты hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировали рынок вакансий в регионах СЗФО и выяснили, каким специалистам проще всего трудоустроиться на работу, а работники из каких сфер испытывают наибольшие сложности в поиске работы и получении оффера (предложения о работе). 

По данным hh.ru, комфортный для соискателей уровень конкуренции на рынке труда – это пять-шесть резюме на одну вакансию. Однако, в последнее время, во многих регионах России средней уровень конкуренции значительно ниже. А если рассматривать уровень конкуренции в разрезе профессиональных отраслей, можно выделить сферы, в которых соискателям гораздо проще трудоустроиться.

Самая низкая конкуренция среди соискателей СЗФО по данным за последний месяц наблюдается в профессиональной сфере «Консультирование» - здесь на одну вакансию приходится всего 0,6 резюме, то есть, конкуренция даже ниже, чем один человек на место. При этом средняя предлагаемая зарплата в данной сфере по итогам января составила чуть более 62 тысяч рублей, то есть на 10% больше, чем средняя зарплата, которую предлагают жителям СЗФО в начале 2022 года в вакансиях (порядка 56 тысяч рублей).

Также не возникнет проблем с поиском работы у представителей строительной сферы, в области автобизнеса, у рабочего персонала и работников сферы продаж (по 1–2 резюме на место в каждой сфере). В свою очередь средняя предлагаемая зарплата в перечисленных выше сферах составляет 65 тысяч, 63 тысячи, 58200 и 53100 рублей соответственно.

В целом по СЗФО уровень конкуренция среди соискателей составляет 4–5 резюме на вакансию. Это чуть больше, чем в целом по России (3,8) и выше, чем в других регионах страны, например, в Вологодской области (2,9), Тверской области (2,7), Костромской области (2,5), Владимирской и Ивановской областях (по 2,3).

С другой стороны, есть несколько профессиональных сфер, где работу найти значительно труднее и соискателям может потребоваться не 1–3 месяца (а это средний срок поиска работы в России), а, например, от 4 до 6 месяцев, чтобы найти устраивающую их работу и достойный заработок. В список таких сфер вошли «Топ-менеджмент», «Начало карьеры», «Юристы», «Административный персонал».

При этом по некоторым регионам СЗФО в части профсфер уровень конкуренции за рабочие места даже выше, чем у соседей. Особенно «отличилась» в данном вопросе Республика Коми, здесь кроме высокой конкуренции в перечисленных выше сферах также лидируют по числу соискателей, желающих найти работу область бухгалтерии, управление персоналом и госслужба (подробнее на диаграмме).

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