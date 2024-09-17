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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.24 12:00

В каких регионах выгоднее работать руками: рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами для «синих» воротничков

На Северо-Западе страны выгоднее всего строить карьеру рабочего в Коми – здесь местные работодатели готовы платить более 127 тысяч рублей. На втором месте в СЗФО по заработку рабочих оказался НАО (108 тысяч рублей), на третьем – Мурманская область, здесь рабочий может получить порядка 100 тысяч рублей. За год в вакансиях мурманских рабочих зарплата выросла на 52%.

Эксперты hh.ru выяснили, в каких регионах страны в целом и СЗФО в частности выгоднее всего искать работу в качестве рабочего, сколько можно заработать и как относятся жители Мурманской области к такой карьере.

За последние несколько лет на региональном рынке труда наблюдается резкий роста спроса на рабочий персонал.

«Только с начала года работодатели Мурманской области разместили более 7,4 тысячи вакансий для рабочих разных профессий. Это на 21% больше, чем в 2023 году. Более того, ежемесячно местные компании в среднем размещают не менее 1,1 тысячи вакансий для рабочих. Подобного голода в кадрах регионе уже давно не испытывал. Постоянно растущий спрос на «синих» воротничков влечёт за собой и рост зарплат. В связи с этим эксперты hh.ru провели сравнительный анализ предлагаемых зарплат для рабочих по всем федеральным округам страны и выяснили, в каких регионах выгоднее всего строить карьеру на заводе или производстве», – отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Итоги зарплатного анализа показывают, средняя зарплата российского рабочего достигла 91 тысячи рублей, увеличившись за год на 48%. Московские работодатели предлагают заработок более 100 тысяч. А вот самые высокие зарплаты рабочим готовы платить работодатели Севера: Чукотки – здесь средняя зарплата рабочего достигла 205 тысяч рублей, на втором месте – Магаданская область (более 168 тысяч рублей), на третьем – Якутия (158 тысяч рублей).

На Северо-Западе страны выгоднее всего строить карьеру рабочего в Коми – здесь местные работодатели готовы платить более 127 тысяч рублей. На втором месте в СЗФО по заработку рабочих оказался НАО (108 тысяч рублей), на третьем – Мурманская область, здесь рабочий может получить порядка 100 тысяч рублей. За год в вакансиях мурманских рабочих зарплата выросла на 52%. 

Изменение парадигмы и отношения к рабочим профессиям отмечают и сами жители СЗФО и в том числе Мурманской области. Так, согласно опросу hh.ru, 53% респондентов уверены, что трудиться на производстве последние годы стало комфортнее. Пятая часть опрошенных (20%) не видят изменений, а 27%, наоборот, считают, что производственные и рабочие профессии стали сложнее. Чаще всего местные жители считают, что ценность рабочих и заводских профессий выросла из-за того, что без этих специалистов не обойтись – так считают 64% респондентов.

Среди рабочих СЗФО самыми требовательными касательно зарплатного вопроса оказались жители НАО – они хотят получать не менее 95 тысяч рублей на руки. А вот меньше других запрашивают рабочие из Псковской области – 56 тысяч рублей. Причём псковские работодатели, на фоне острейшей нехватки рабочих, предлагают доход на 33,5 тысячи больше, чем запрашивают соискателей. Запросы мурманских рабочих на данный момент выросли до 85 тысяч рублей, что на 14% больше, чем в начале осени 2023 года (наглядно на диаграмме).

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