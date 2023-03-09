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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.23 16:00

В каких регионах зарплатные предложения работодателей выше?

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали зарплаты, предлагаемые местными работодателями, и выяснили, работникам каких профессиональных сфер компании предлагают самую большую зарплату, а кому меньше всего. А также насколько зарплаты в начале 2023 года отличаются от прошлогодних.

За последний месяц зарплатные предложения работодателей Мурманской области выросли на 5882₽ по сравнению с началом 2022 (до 58653₽ по итогам февраля). По динамике роста зарплат среди регионов СЗФО Мурманская область оказалась на третьем месте. Второе место занимает Республика Коми (+8400₽ до 62269₽), первое – Санкт-Петербург (+4410₽ до 64851₽). При этом Мурманская область обогнала Петербург по динамике роста зарплат за год.

Между тем, в общероссийском рейтинге Мурманская область занимает 28 место, опережая на 186 рублей зарплаты, предлагаемые работодателями из Республики Хакасия. Перебивают уровень мурманских зарплат, опережая регион в рейтинге, компании из Тюменской области (60654₽), Московской области (61005₽) и Красноярского края (62857₽). Москва занимает в рейтинге 7 место. Лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области (91943₽).

«В разрезе профессиональных областей больше всего в Мурманской области предлагают работодатели из сферы «Добыча сырья» (97243₽), здесь доход вырос за год на 24340₽. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Высший менеджмент», в регионе здесь можно заработать до 85008₽ (рост за год на 11278₽). На третьем месте – «Консультирование», здесь доход на уровне 77385₽ (+15673₽). Не повезло с динамикой зарплат соискателям из сферы страхования: за год работодатели из данной области сократили зарплатные предложения на -13793₽, до 48504₽», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Среднее зарплатное предложение в зависимости от сферы, Мурманская область:

профсфера

фев.23

фев.22

динамика

за год

Автомобильный бизнес

84 686₽

65 909₽

18 778₽

Страхование

48 504₽

62 297₽

- 13 793₽

Добыча сырья

97 243₽

72 903₽

24 340₽

Начало карьеры, студенты

48 785₽

46 996₽

1 789₽

Рабочий персонал

73 494₽

58 556₽

14 938₽

Административный персонал

43 214₽

50 559₽

- 7 345₽

Наука, образование

43 907₽

44 942₽

- 1 035₽

Продажи

50 415₽

46 853₽

3 562₽

Безопасность

56 385₽

51 529₽

4 855₽

Искусство, развлечения, масс-медиа

53 615₽

48 715₽

4 900 ₽

Туризм, гостиницы, рестораны

46 538₽

47 296₽

- 758₽

Информационные технологии, интернет, телеком

66 903₽

58 142₽

8 761₽

Маркетинг, реклама, PR

46 113₽

54 664₽

- 8 551₽

Управление персоналом, тренинги

58 576₽

52 887₽

5 689₽

Консультирование

77 385₽

61 712₽

15 673₽

Банки, инвестиции, лизинг

55 929₽

50 252₽

5 677₽

Транспорт, логистика

62 294₽

57 136₽

5 158₽

Юристы

55 957₽

53 113₽

2 844₽

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

53 081₽

45 372₽

7 709₽

Медицина, фармацевтика

66 393₽

52 734₽

13 659₽

Инсталляция и сервис

71 726₽

60 572₽

11 154₽

Производство

72 199₽

63 398₽

8 801₽

Высший менеджмент

85 008₽

73 730₽

11 278₽

Закупки

62 976₽

56 853₽

6 123₽

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

43 636₽

36 394₽

7 242₽

Строительство, недвижимость

77 061₽

64 468₽

12 594₽

Домашний персонал

33 781₽

29 459₽

4 322₽

 

Среднее зарплатное предложение, регионы СЗФО:

регион

фев.23

фев.22

динамика за год

Санкт-Петербург

64 851₽

60 441₽

4 410₽

Республика Коми

62 269₽

53 869₽

8 400₽

Псковская область

43 437₽

41 815₽

1 623₽

Республика Карелия

49 517₽

44 279₽

5 238₽

Архангельская область

53 086₽

46 063₽

7 023₽

Мурманская область

58 653₽

52 771₽

5 882₽

Калининградская область

43 410₽

44 129₽

-720₽

Ленинградская область

52 440₽

51 029₽

1 411₽

Новгородская область

45 608₽

45 633₽

-24₽

Ненецкий АО

58 196₽

53 675₽

4 522₽

 

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