В каких регионах зарплатные предложения работодателей выше?

Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали зарплаты, предлагаемые местными работодателями, и выяснили, работникам каких профессиональных сфер компании предлагают самую большую зарплату, а кому меньше всего. А также насколько зарплаты в начале 2023 года отличаются от прошлогодних.

За последний месяц зарплатные предложения работодателей Мурманской области выросли на 5882₽ по сравнению с началом 2022 (до 58653₽ по итогам февраля). По динамике роста зарплат среди регионов СЗФО Мурманская область оказалась на третьем месте. Второе место занимает Республика Коми (+8400₽ до 62269₽), первое – Санкт-Петербург (+4410₽ до 64851₽). При этом Мурманская область обогнала Петербург по динамике роста зарплат за год.

Между тем, в общероссийском рейтинге Мурманская область занимает 28 место, опережая на 186 рублей зарплаты, предлагаемые работодателями из Республики Хакасия. Перебивают уровень мурманских зарплат, опережая регион в рейтинге, компании из Тюменской области (60654₽), Московской области (61005₽) и Красноярского края (62857₽). Москва занимает в рейтинге 7 место. Лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области (91943₽).

«В разрезе профессиональных областей больше всего в Мурманской области предлагают работодатели из сферы «Добыча сырья» (97243₽), здесь доход вырос за год на 24340₽. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Высший менеджмент», в регионе здесь можно заработать до 85008₽ (рост за год на 11278₽). На третьем месте – «Консультирование», здесь доход на уровне 77385₽ (+15673₽). Не повезло с динамикой зарплат соискателям из сферы страхования: за год работодатели из данной области сократили зарплатные предложения на -13793₽, до 48504₽», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Среднее зарплатное предложение в зависимости от сферы, Мурманская область:

профсфера фев.23 фев.22 динамика за год Автомобильный бизнес 84 686₽ 65 909₽ 18 778₽ Страхование 48 504₽ 62 297₽ - 13 793₽ Добыча сырья 97 243₽ 72 903₽ 24 340₽ Начало карьеры, студенты 48 785₽ 46 996₽ 1 789₽ Рабочий персонал 73 494₽ 58 556₽ 14 938₽ Административный персонал 43 214₽ 50 559₽ - 7 345₽ Наука, образование 43 907₽ 44 942₽ - 1 035₽ Продажи 50 415₽ 46 853₽ 3 562₽ Безопасность 56 385₽ 51 529₽ 4 855₽ Искусство, развлечения, масс-медиа 53 615₽ 48 715₽ 4 900 ₽ Туризм, гостиницы, рестораны 46 538₽ 47 296₽ - 758₽ Информационные технологии, интернет, телеком 66 903₽ 58 142₽ 8 761₽ Маркетинг, реклама, PR 46 113₽ 54 664₽ - 8 551₽ Управление персоналом, тренинги 58 576₽ 52 887₽ 5 689₽ Консультирование 77 385₽ 61 712₽ 15 673₽ Банки, инвестиции, лизинг 55 929₽ 50 252₽ 5 677₽ Транспорт, логистика 62 294₽ 57 136₽ 5 158₽ Юристы 55 957₽ 53 113₽ 2 844₽ Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия 53 081₽ 45 372₽ 7 709₽ Медицина, фармацевтика 66 393₽ 52 734₽ 13 659₽ Инсталляция и сервис 71 726₽ 60 572₽ 11 154₽ Производство 72 199₽ 63 398₽ 8 801₽ Высший менеджмент 85 008₽ 73 730₽ 11 278₽ Закупки 62 976₽ 56 853₽ 6 123₽ Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 43 636₽ 36 394₽ 7 242₽ Строительство, недвижимость 77 061₽ 64 468₽ 12 594₽ Домашний персонал 33 781₽ 29 459₽ 4 322₽

Среднее зарплатное предложение, регионы СЗФО: