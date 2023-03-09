В каких регионах зарплатные предложения работодателей выше?
Эксперты hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировали зарплаты, предлагаемые местными работодателями, и выяснили, работникам каких профессиональных сфер компании предлагают самую большую зарплату, а кому меньше всего. А также насколько зарплаты в начале 2023 года отличаются от прошлогодних.
За последний месяц зарплатные предложения работодателей Мурманской области выросли на 5882₽ по сравнению с началом 2022 (до 58653₽ по итогам февраля). По динамике роста зарплат среди регионов СЗФО Мурманская область оказалась на третьем месте. Второе место занимает Республика Коми (+8400₽ до 62269₽), первое – Санкт-Петербург (+4410₽ до 64851₽). При этом Мурманская область обогнала Петербург по динамике роста зарплат за год.
Между тем, в общероссийском рейтинге Мурманская область занимает 28 место, опережая на 186 рублей зарплаты, предлагаемые работодателями из Республики Хакасия. Перебивают уровень мурманских зарплат, опережая регион в рейтинге, компании из Тюменской области (60654₽), Московской области (61005₽) и Красноярского края (62857₽). Москва занимает в рейтинге 7 место. Лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области (91943₽).
«В разрезе профессиональных областей больше всего в Мурманской области предлагают работодатели из сферы «Добыча сырья» (97243₽), здесь доход вырос за год на 24340₽. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Высший менеджмент», в регионе здесь можно заработать до 85008₽ (рост за год на 11278₽). На третьем месте – «Консультирование», здесь доход на уровне 77385₽ (+15673₽). Не повезло с динамикой зарплат соискателям из сферы страхования: за год работодатели из данной области сократили зарплатные предложения на -13793₽, до 48504₽», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.
Среднее зарплатное предложение в зависимости от сферы, Мурманская область:
|
профсфера
|
фев.23
|
фев.22
|
динамика
за год
|
Автомобильный бизнес
|
84 686₽
|
65 909₽
|
18 778₽
|
Страхование
|
48 504₽
|
62 297₽
|
- 13 793₽
|
Добыча сырья
|
97 243₽
|
72 903₽
|
24 340₽
|
Начало карьеры, студенты
|
48 785₽
|
46 996₽
|
1 789₽
|
Рабочий персонал
|
73 494₽
|
58 556₽
|
14 938₽
|
Административный персонал
|
43 214₽
|
50 559₽
|
- 7 345₽
|
Наука, образование
|
43 907₽
|
44 942₽
|
- 1 035₽
|
Продажи
|
50 415₽
|
46 853₽
|
3 562₽
|
Безопасность
|
56 385₽
|
51 529₽
|
4 855₽
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
53 615₽
|
48 715₽
|
4 900 ₽
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
46 538₽
|
47 296₽
|
- 758₽
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
66 903₽
|
58 142₽
|
8 761₽
|
Маркетинг, реклама, PR
|
46 113₽
|
54 664₽
|
- 8 551₽
|
Управление персоналом, тренинги
|
58 576₽
|
52 887₽
|
5 689₽
|
Консультирование
|
77 385₽
|
61 712₽
|
15 673₽
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
55 929₽
|
50 252₽
|
5 677₽
|
Транспорт, логистика
|
62 294₽
|
57 136₽
|
5 158₽
|
Юристы
|
55 957₽
|
53 113₽
|
2 844₽
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
53 081₽
|
45 372₽
|
7 709₽
|
Медицина, фармацевтика
|
66 393₽
|
52 734₽
|
13 659₽
|
Инсталляция и сервис
|
71 726₽
|
60 572₽
|
11 154₽
|
Производство
|
72 199₽
|
63 398₽
|
8 801₽
|
Высший менеджмент
|
85 008₽
|
73 730₽
|
11 278₽
|
Закупки
|
62 976₽
|
56 853₽
|
6 123₽
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
43 636₽
|
36 394₽
|
7 242₽
|
Строительство, недвижимость
|
77 061₽
|
64 468₽
|
12 594₽
|
Домашний персонал
|
33 781₽
|
29 459₽
|
4 322₽
Среднее зарплатное предложение, регионы СЗФО:
|
регион
|
фев.23
|
фев.22
|
динамика за год
|
Санкт-Петербург
|
64 851₽
|
60 441₽
|
4 410₽
|
Республика Коми
|
62 269₽
|
53 869₽
|
8 400₽
|
Псковская область
|
43 437₽
|
41 815₽
|
1 623₽
|
Республика Карелия
|
49 517₽
|
44 279₽
|
5 238₽
|
Архангельская область
|
53 086₽
|
46 063₽
|
7 023₽
|
Мурманская область
|
58 653₽
|
52 771₽
|
5 882₽
|
Калининградская область
|
43 410₽
|
44 129₽
|
-720₽
|
Ленинградская область
|
52 440₽
|
51 029₽
|
1 411₽
|
Новгородская область
|
45 608₽
|
45 633₽
|
-24₽
|
Ненецкий АО
|
58 196₽
|
53 675₽
|
4 522₽