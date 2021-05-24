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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.21 18:00

В каких сферах Мурманской области нужны работники с опытом от 6 лет

Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали, каким работодателям и в каких профессиональных сферах рынка труда Мурманской области требуются работники с опытом работы от 6 лет, а также какую зарплату им предлагают и на что согласны сами соискатели с большим стажем.

Более 200 вакансий с главным требованием – опыт работы по специальности более 6 лет разместили работодатели Мурманской области в мае. Чаще всего вакансии с наличием внушительного рабочего стажа в регионе размещают компании, работающие в отрасли строительства и недвижимости, услуг для бизнеса, перевозок и логистики, а также в добывающей отрасли.

Больше всего вакансий с подобным указанием стажа размещено в сфере строительства и недвижимости – 50%. Компании ищут инженеров, проектировщиков, архитекторов, прорабов, рабочих строительных специальностей - маляров, монтажников, геодезистов и сметчиков. Ещё 27% вакансий для опытных специалистов есть в производственной сфере: требуются контролеры по качеству, специалисты в сфере охраны труда, механики, энергетики, конструкторы, технологи и другие. В тройку лидеров по востребованности у работодателей Мурманской области также входит сфера добычи сырья, здесь нужны специалисты дробильных отделений, дефектоскописты и иные работники.

Меньше всего вакансий с требованием опыта от 6 лет размещено с начала года в сферах «Закупки», «Маркетинг, реклама и PR», «Госслужба», «Спортивные клубы и салоны красоты»,

Статистика показывает, что работодатели готовы и предлагают опытным работникам, как правило, зарплату выше средней по Мурманской области, которая на данный момент составляет более 47000 рублей. В свою очередь в вакансиях для работников со стажем более 6 лет предлагаемая зарплата находится на уровне 80000 рублей. Между тем есть и более высокооплачиваемые варианты трудоустройства – в 27% вакансий зарплата для опытных работников начинается от 100 тысяч рублей.

«Как правило, работодатели предлагают опытным специалистам работу на полный день либо вахтовый метод. Вариант «удалёнки» почти не рассматривается работодателями в этом сегменте рынка труда. Что касается требований, то они достаточно высокие для работников со стажем. Так, например, от технологов работодатели ждут, что специалист будет согласовывать с подразделениями, проектными организациями и заказчиками сложные вопросы по технологической подготовке производства, а также разрабатывать техкарты и регламенты, вносить изменения в действующую техническую документацию при корректировке. От кандидатов ждут высшее профильное образование и стаж работы по специальности от 5 лет. Немаловажным для работодателей в поисках опытного работника являются и надпрофессиональные навыки: лидерские качества, умение принимать решения и брать ответственность на себя. Почти все компании отмечают, что для них крайне важно, чтобы соискатель был опытным пользователем ПК и знал профильные специализированные программы, например, AutoCAD», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.

В свою очередь жители Мурманской области со стажем работы более 6 лет также активно ищут работу – они разместили почти 13000 резюме с начала года. Самой популярной сферой среди соискателей стали продажи - здесь было размещено более 1500 резюме. На втором месте по популярности у опытных соискателей сферы бухгалтерии, транспорта и логистики, а также административного персонала. (более 1100 резюме в каждой из сфер). Примечательно, что такие соискатели указывают среднюю ожидаемую зарплату даже ниже, чем предлагают работодатели – порядка 50000 рублей. С небольшим перевесом по численности чаще всего работу с опытом в Мурманской области ищут мужчины.

Соискатели отмечают, что обладают высокими навыками пользования компьютером, работы в команде и организаторскими навыками, а также умением вести переговоры. Одни из самых редко отмечаемых навыков у опытных специалистов в Мурманской области стали: 1С документооборот, планирование продаж, и консультирование.

Рейтинг вакансий Мурманской области для специалистов с опытом работы от 6 лет, на которые можно откликнуться прямо сейчас:

Вакансия

Зарплата

Город

Заместитель директора по сбыту

от 153 000 руб. на руки

Мурманск

Моторист

от 117 000 до 130 000 руб. на руки

Ковдор

Юрист по сопровождению строительства

от 100 000 руб. на руки

Мурманск

Прораб / начальник участка (металлоконструции) в Новый Уренгой

от 100 000 руб. на руки

Мурманск

Инженер авторского надзора на объекте

от 92 000 до 120 000 руб. до вычета налогов

пгт. Верхне-Туломская Мурманская обл.

Ведущий инженер-теплотехник

от 90 000 руб. на руки

Мурманск

Инженер ПТО

от 80 000 до 120 000 руб. на руки

село Белокаменка

Инспектор по проверке исполнительной документации

от 80 000 руб. на руки

Мурманск

Инженер-проектировщик (конструктор)

от 80 000 руб. на руки

Мурманск

Заместитель главного бухгалтера

от 75 000 руб. на руки

Мурманск

Главный инженер проекта

от 70 000 до 100 000 руб. на руки

Мурманск

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