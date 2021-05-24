В каких сферах Мурманской области нужны работники с опытом от 6 лет
Аналитики hh.ru Северо-Запада проанализировали, каким работодателям и в каких профессиональных сферах рынка труда Мурманской области требуются работники с опытом работы от 6 лет, а также какую зарплату им предлагают и на что согласны сами соискатели с большим стажем.
Более 200 вакансий с главным требованием – опыт работы по специальности более 6 лет разместили работодатели Мурманской области в мае. Чаще всего вакансии с наличием внушительного рабочего стажа в регионе размещают компании, работающие в отрасли строительства и недвижимости, услуг для бизнеса, перевозок и логистики, а также в добывающей отрасли.
Больше всего вакансий с подобным указанием стажа размещено в сфере строительства и недвижимости – 50%. Компании ищут инженеров, проектировщиков, архитекторов, прорабов, рабочих строительных специальностей - маляров, монтажников, геодезистов и сметчиков. Ещё 27% вакансий для опытных специалистов есть в производственной сфере: требуются контролеры по качеству, специалисты в сфере охраны труда, механики, энергетики, конструкторы, технологи и другие. В тройку лидеров по востребованности у работодателей Мурманской области также входит сфера добычи сырья, здесь нужны специалисты дробильных отделений, дефектоскописты и иные работники.
Меньше всего вакансий с требованием опыта от 6 лет размещено с начала года в сферах «Закупки», «Маркетинг, реклама и PR», «Госслужба», «Спортивные клубы и салоны красоты»,
Статистика показывает, что работодатели готовы и предлагают опытным работникам, как правило, зарплату выше средней по Мурманской области, которая на данный момент составляет более 47000 рублей. В свою очередь в вакансиях для работников со стажем более 6 лет предлагаемая зарплата находится на уровне 80000 рублей. Между тем есть и более высокооплачиваемые варианты трудоустройства – в 27% вакансий зарплата для опытных работников начинается от 100 тысяч рублей.
«Как правило, работодатели предлагают опытным специалистам работу на полный день либо вахтовый метод. Вариант «удалёнки» почти не рассматривается работодателями в этом сегменте рынка труда. Что касается требований, то они достаточно высокие для работников со стажем. Так, например, от технологов работодатели ждут, что специалист будет согласовывать с подразделениями, проектными организациями и заказчиками сложные вопросы по технологической подготовке производства, а также разрабатывать техкарты и регламенты, вносить изменения в действующую техническую документацию при корректировке. От кандидатов ждут высшее профильное образование и стаж работы по специальности от 5 лет. Немаловажным для работодателей в поисках опытного работника являются и надпрофессиональные навыки: лидерские качества, умение принимать решения и брать ответственность на себя. Почти все компании отмечают, что для них крайне важно, чтобы соискатель был опытным пользователем ПК и знал профильные специализированные программы, например, AutoCAD», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО.
В свою очередь жители Мурманской области со стажем работы более 6 лет также активно ищут работу – они разместили почти 13000 резюме с начала года. Самой популярной сферой среди соискателей стали продажи - здесь было размещено более 1500 резюме. На втором месте по популярности у опытных соискателей сферы бухгалтерии, транспорта и логистики, а также административного персонала. (более 1100 резюме в каждой из сфер). Примечательно, что такие соискатели указывают среднюю ожидаемую зарплату даже ниже, чем предлагают работодатели – порядка 50000 рублей. С небольшим перевесом по численности чаще всего работу с опытом в Мурманской области ищут мужчины.
Соискатели отмечают, что обладают высокими навыками пользования компьютером, работы в команде и организаторскими навыками, а также умением вести переговоры. Одни из самых редко отмечаемых навыков у опытных специалистов в Мурманской области стали: 1С документооборот, планирование продаж, и консультирование.
Рейтинг вакансий Мурманской области для специалистов с опытом работы от 6 лет, на которые можно откликнуться прямо сейчас:
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Вакансия
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Зарплата
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Город
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от 153 000 руб. на руки
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Мурманск
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от 117 000 до 130 000 руб. на руки
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Ковдор
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от 100 000 руб. на руки
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Мурманск
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Прораб / начальник участка (металлоконструции) в Новый Уренгой
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от 100 000 руб. на руки
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Мурманск
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от 92 000 до 120 000 руб. до вычета налогов
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пгт. Верхне-Туломская Мурманская обл.
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от 90 000 руб. на руки
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Мурманск
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от 80 000 до 120 000 руб. на руки
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село Белокаменка
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от 80 000 руб. на руки
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Мурманск
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от 80 000 руб. на руки
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Мурманск
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от 75 000 руб. на руки
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Мурманск
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от 70 000 до 100 000 руб. на руки
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Мурманск