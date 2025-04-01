День смеха теряет свою актуальность в корпоративной средеВ КАКИХ СТРАНАХ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ
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Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 10:45

В КАКИХ СТРАНАХ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМ

Банковские вклады — одни из самых понятных инвестиционных инструментов. Достаточно обратиться в банк и принести деньги. Нюансы знать, конечно, надо. О них тоже поговорим.

РАЗЛИЧИЕ СТАВОК

Ставки зависят от уровня инфляции и экономической ситуации в стране, конкуренции и спроса на рынке.

В странах действуют регуляторы (в России это Центральный банк). Они стремятся сдерживать рост цен и используют для этого ключевую ставку. Как правило, она растет вместе с инфляцией. И от нее зависят проценты по вкладам.

Регулятор может устанавливать ключевую ставку, ориентируясь и на другие цели — например, стимулирование кредитования или укрепление национальной валюты. Если экономика страны на подъеме, то риски ниже, и банки могут привлекать средства под меньший процент. И наоборот, в период нестабильности проценты растут.

ТОП СТРАН С ВЫСОКИМИ ПРОЦЕНТАМИ

Ситуация постоянно меняется, поэтому данные, приведенные ниже, — скорее ориентир, чем абсолютная истина.

ТУРЦИЯ

В 2025 году ставки по депозитам в турецких лирах высокие — около 45% годовых. Вклады в долларах и евро дают значительно меньшую доходность, но не так подвержены девальвации.

Курс турецкой лиры часто колеблется. Например, в 2023 году валюта подешевела более чем на 30% по отношению к доллару. Высокие ставки по вкладам в лирах выглядят привлекательно, но вкладчики должны учитывать девальвацию, которая может съесть прибыль.

АРГЕНТИНА

В ответ на высокую инфляцию и экономическую нестабильность процентные ставки по вкладам в аргентинских песо выше, чем в других странах — 29%.

Аргентинское песо также подвержено колебаниям курса. Высокие проценты могут компенсировать инфляционные риски, но вкладчики должны учитывать возможность обесценивания национальной валюты.

РОССИЯ

В 2025 году банки предлагают ставки по 20%. Есть предложения более и менее выгодные. Помните, что в стране действует система страхования вкладов. Если храните средства в банках-участниках программы, то при наступлении страхового случая их возместят. Но не более 1,4 миллиона рублей.

БРАЗИЛИЯ

В 2025 году процентная ставка в Бразилии — 13,25%. Вклады в бразильских реалах подвержены валютным рискам, связанным с колебаниями курса национальной валюты.

В Бразилии существует две системы страхования вкладов: Фондом гарантий кредитов (FGC) и Кооперативным гарантийным фондом (FGCoop). Оба фонда возместят до 250 тысяч бразильских реалов.

Высокие ставки по вкладам — это, конечно, заманчиво. Но не стоит забывать о рисках. Прежде чем открывать вклад в иностранном банке, тщательно взвесьте все «за» и «против». Изучите экономическую и политическую ситуацию в стране, оцените надёжность банка, учтите валютные риски и не забывайте о налогах. Обязательно проконсультируйтесь с финансовым экспертом.

 

 

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