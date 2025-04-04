В каком регионе дворникам заплатят больше, чем программистам? Аналитики hh.ru составили рейтинг по СЗФО

Данные в начале апреля 2025 года показывают, что средняя зарплата дворника в России на данный момент достигла 37,4 тысячи рублей и это на 7,4 тысячи рублей больше, чем в начале прошлого года. При этом наибольшие зарплаты дворникам предлагали с начала этого года работодатели Магаданской области – порядка 100 тысяч рублей, но это были единичные и редкие вакансии.

На основе данных hh.ru, подготовленных аналитиками платформы, стало известно, в каких регионах дворникам платят больше всего, а в каких меньше, а также насколько совпадают запросы людей с зарплатными предложениями работодателей.

Данные в начале апреля 2025 года показывают, что средняя зарплата дворника в России на данный момент достигла 37,4 тысячи рублей и это на 7,4 тысячи рублей больше, чем в начале прошлого года. При этом наибольшие зарплаты дворникам предлагали с начала этого года работодатели Магаданской области – порядка 100 тысяч рублей, но это были единичные и редкие вакансии.

На втором месте по уровню зарплат дворников – Тамбовская область (более 80 тысяч рублей), что на 20 тысяч больше, чем запросы местных соискателей. На третьем месте – Москва (69,5тысячи). Также в рейтинг регионов с самыми выгодными зарплатами для дворников вошли ЯНАО (62,5 тысячи), Московская обл., (59 тысяч), Мурманская обл. (55 тысяч), Ленобласть (54 тысячи) и др.

В Петербурге дворникам предлагают доход порядка 50,5 тысячи рублей. Это на 9,1 тысячи рублей больше, чем год назад, но все ещё на 32,5 тысячи меньше, чем средняя зарплата горожанина (наглядно на диаграмме 1..

Также стал известен рейтинг регионов, где зарплаты дворников ниже среднего по стране. И наименьшие зарплаты в вакансиях для дворников сейчас зафиксированы в Кировской области (16,5 тысячи), Республике Алтай (20 тысяч). Также в этот анти-рейтинг попали регионы СЗФО. Так, доход ниже среднего по стране предлагают дворникам в Архангельской области (21 тысячу) (наглядно на диаграмме 2).

При этом есть регионы Северо-Запада, в которых ситуация с зарплатами для дворников отличается от других рейтингов. Так, дворникам в Коми сейчас готовы платить порядка 44,9 тысячи рублей, что на 5 тысяч больше, чем запрашивают соискатели (наглядно на диаграмме 3).