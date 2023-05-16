В Калининграде под председательством Мурманской областной Думы проходит президиум и конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В мероприятиях, которые проходят на базе Калининградского Законодательного Собрания, участвуют законодатели десяти северо-западных регионов страны.

Парламентариев приветствовал заместитель губернатора Калининградской области Сергей Елисеев. Он поблагодарил представителей законодательных собраний Северо-Запада за то, что нашли возможность приехать в Калининград в столь непростое время для страны, и отметил, что благодаря консолидированной позиции ПАСЗР в Калининградской области, как и в других регионах Северо-Запада активно решаются поставленные Президентом России приоритетные задачи:

- Площадка Парламентской Ассоциации является эффективным инструментом для проведения на федеральном уровне нашей согласованной позиции по решению социально-экономических задач не только регионального, но и общегосударственного масштаба.

В повестке дня конференции – свыше 50 вопросов.

- Год непростой, но мы, расставляя приоритеты, стараемся заострить внимание на самых важных вопросах для наших регионов. Безусловно, одна из болевых точек – это финансирование. Эта проблема напрямую связана с решением социальных вопросов и повышением качества жизни людей, - подчеркнул председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

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