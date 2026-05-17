В Калининграде состоялось заседание постоянного комитета по экологии Парламентской Ассоциации Северо-Запада России

В мероприятии приняли участие депутаты Мурманской областной Думы.

Парламентарии поддержали законодательную инициативу парламентариев Санкт-Петербурга о внесении изменения в федеральный закон «О некоммерческих организациях». Предлагается дать право органам государственной власти и местного самоуправления оказывать поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, которые занимаются пропагандой раздельного накопления и сбора твёрдых коммунальных отходов.

Участники заседания также поддержали проект обращения Парламентской Ассоциации Северо-Запада России к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главному государственному санитарному врачу РФ Анне Поповой. В нём идёт речь о необходимости внесения изменений в санитарные правила и нормы. Так, в настоящее время площадки накопления твёрдых коммунальных отходов могут обустраиваться не ближе чем в 20 метрах от домов, игровых и спортивных площадок, учреждений, мест отдыха, что не всегда возможно в условиях плотной городской застройки. Парламентарии предлагают сделать исключение для контейнеров заглубленного типа, которые более безопасны в плане экологии. Ещё одно предложение: уменьшить кратность вывоза ТКО в малонаселённых пунктах сельской местности и малоэтажной жилой застройке, где контейнеры часто стоят полупустыми. Обращение к главному санитарному врачу будет вынесено на рассмотрение 69-й Конференции ПАСЗР.

Законодатели заслушали и приняли к сведению информацию депутата Мурманской областной Думы Артура Попова о ситуации с обращением с твёрдыми коммунальными отходами, образующимися от хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34321/