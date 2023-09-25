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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.23 16:00

В Калининграде впервые зажгут «Балтийскую Звезду». Это новый этап социального проекта «Звезда Севера», созданного в Мурманской области

30 сентября в Калининграде на площадках Музея Мирового океана по инициативе женского совета Балтийского флота пройдет первая образовательная конференция для жен военных и военнослужащих женщин «Балтийская звезда».

На волонтёрских началах семнадцать спикеров из Москвы, Мурманска, Санкт-Петербурга Екатеринбурга и Калининградской области. выступят с лекциями и мастер-классами по различным актуальным темам: психологии, здоровья, развитию компетенций, воспитании и образовании детей, заботе о себе, личного бренда, тайм-менеджмента и красоте.

Среди спикеров – авторитетные эксперты в своих областях. Например, Андрей Продеус, профессор, доктор медицинских наук, главный детский аллерголог-иммунолог Министерства Здравоохранения Московской области и телеведущий расскажет участницам конференции о силе материнской любви к ребенку и о важной роли врача педиатра. А Мария Афонина, проректор Мастерской управления «Сенеж», крупного образовательного центра России, член совета Евразийского женского форума при Совете Федерации – о природе эмоций, восстановлении жизненной энергии и профилактике выгорания.

«Балтийская Звезда» – новый этап социального проекта «Звезда Севера», который проходит с 2020 года на территории Мурманской области, а в апреле этого года прошел и за ее пределами – на Черноморском флоте в Севастополе. Ежегодно проект собирает на площадках закрытых военных городов сотни женщин – жён, сестёр и матерей военнослужащих, а с этого года и жен участников и ветеранов специальной военной операции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, для успешной реализации проекта идейный вдохновитель, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис, приедет в Калининград и поделится своим опытом проведения такого крупного мероприятия.

«Мы рады, что наш проект продолжает шагать по стране, теперь объединяя женщин Северного, Черноморского и Балтийского флотов едиными темами – поддержки, развития и реализации себя и своих близких в современном мире. Когда мы только начинали Звезду, мы мечтали, что эта история станет популярной среди жен военнослужащих. Ведь в таких закрытых объединениях важно не остаться одной, а найти единомышленниц, свое дело и при этом сохранить себя. Команда Единого волонтёрского центра с радостью делиться своим опытом и зажигает новую «Звезду» – в Калининграде», – отметила автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис.

«Я участвовала в конференции «Звезда Севера» три раза, ощущала сама и видела от других женщин ту радость от общения и получения новых знаний в совершенно разных сферах нашей жизни. Женщины раскрываются и расцветают, улыбаются, им хочется продолжать, не останавливаться. Именно это та цель, ради которой и проводится «Звезда». Я очень рада, что теперь мы можем создать такую атмосферу для самореализации жен военнослужащих на Балтийском флоте», – отметила Лариса Михайлова, председатель женского совета Балтийского флота, организатор конференции «Балтийская Звезда».

Подробная программа конференции будет опубликована в официальной группе проекта. (https://vk.com/baltzvezda_official)

 

Фото: https://gov-murman.ru

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