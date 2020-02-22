В Кандалакше 15-летний изверг хотел задушить 11-летнего подростка

Следственным отделом по городу Кандалакша следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на совершение преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, по данным следствия, 21 февраля несовершеннолетний, 2004 года рождения, находясь на улице Новой в Кандалакше, избил и пытался задушить 11-летнего потерпевшего. После потери последним сознания, подозреваемый, считая, что мальчик мёртв, закопал его в снегу.

Взрослыми, обнаружившими потерпевшего, вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает. На его теле зафиксированы следы применения насилия.

В кратчайший срок подозреваемый установлен и задержан, в настоящее время с ним работают следователи. Ввиду, в том числе отрицательных характеристик, жестокого способа совершения противоправного деяния, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подростка меры пресечения в виде заключения под стражу.