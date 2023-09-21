В Кандалакше акцию Минобороны России «Сила в правде» на БДК Северного флота «Иван Грен» посетили более 4,4 тысячи человек

Более 4400 человек посетили агитационно-пропагандистская акцию «Сила в правде», которая была организована большом десантном корабле Северного флота «Иван Грен» в Кандалакше. Напомним, мероприятие стартовало в порту города Кандалакша 19 сентября.

Посетители акции смогли ознакомиться с историей Военно-морского флота России, узнать о подвигах российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, а также увидеть военные трофеи. В их числе - подбитая бронетехника ВСУ и два патрульных катера, а также нацистская литература и атрибутика, добытые российскими воинами в ходе специальной военной операции.

В вертолётном ангаре корабля были представлены работы военных художников студии имени Митрофана Грекова, а в десантном трюме – экспонаты военно-морских музеев, модели кораблей и подводных лодок. Надстройка корабля была украшена агитационными плакатами.

В рамках акции также состоялись выступления сводного военного оркестра и Ансамбля песни и пляски Северного флота в зале музыкальной школы и на сцене ДК «Металлург» города Кандалакша. Музыканты исполнили как популярные патриотические произведения, так и народные песни и другие композиции о стране и её героях.

На борту «Ивана Грена» состоялась церемония посвящения в юнармейцы ребят из Кандалакши, Ковдора, Апатит, Умбы, Зеленоборского. Клятву на верность юнармейскому движению и своему Отечеству дали 60 учащихся. После завершения церемонии для новоиспеченных юнармейцев провели экскурсию по кораблю.

На борту БДК Северного флота за время нахождения в порту Кандалакша были проведены Всероссийские акции «Письмо солдату» и «ZOV предков».

Работали фотозоны и торговые точки армейских магазинов, полевая кухня. Всех интересующихся консультировали специалисты пункта отбора на военную службу по контракту.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за три дня работы акции в городе Кандалакша большой десантный корабль «Иван Грен» с тематической выставкой на борту посетили 4436 человек, из них – 2132 детей. Всего за время работы акции на борту БДК Северного флота побывали 92145 человек, из них 37876 ребёнка.

Акция «Сила в правде» стартовала 12 августа 2023 года в городе Санкт-Петербурге. Затем большой десантный корабль «Иван Грен» посетил город Балтийск Калининградской области. После этого корабль прибыл в Архангельск, затем в Кандалакшу. Корабль взял курс в порт Мурманск, где акция продолжится с 23 сентября.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479503@egNews