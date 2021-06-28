В Кандалакше будет открыт центр «Мой бизнес»

28 июня в Кандалакше начнёт работу филиал центра «Мой бизнес». Он создан для поддержки и развития предпринимателей и самозанятых северян и появился по поручению губернатора. Оно было дано на одном из выездных заседаний правительства Мурманской области.

В ходе рабочей поездки в район глава региона Андрей Чибис посетил новое учреждение.

«С понедельника центр заработает, и я надеюсь, что он будет полезным и востребованным. Но вопрос не в помещениях, а в реальной возможности решить свою проблему. Мы сегодня говорили о мерах поддержки, которые оказываем предпринимателям, и эффект от них есть, но совершенно очевидно, что у каждого предпринимателя в конкретном районе и городе есть свои вопросы. И мы должны сделать так, чтобы у предпринимателей была точка входа, где вопросы свои они могли бы решить», – прокомментировал губернатор.

«Мой бизнес» в Кандалакше – это офис для проведения обучающих занятий, семинаров, конференций, заседаний, зал для переговоров, мастер-классов, организации всевозможных выставок. Кроме того, здесь же расположены пять кабинетов – рабочие места, которые будут предоставлять начинающим молодым предпринимателям безвозмездно для того, чтобы уменьшить их затраты в начале развития своего дела.

Планируется, что сотрудники центра, помимо ежедневных консультаций, будут проводить форумы и семинары на тему развития молодежного предпринимательства, разбирать основные риски на старте бизнес-идеи, помогать в подготовке бизнес-плана, консультировать посетителей о существующих мерах государственной финансовой и нефинансовой поддержки.

Цель создания центра в Кандалакше – повышение экономической грамотности северян, увеличение числа предпринимателей в районе и как следствие – уменьшение оттока населения.

Как отметила Ирина Просоленко, первый заместитель главы администрации Кандалакшского района, потребность в услугах центра есть, так как ежегодно муниципалитет проводит обучающие семинары для предпринимателей, где рассказывают обо всех мерах поддержки МСП.

«Сейчас таких мероприятий для предпринимателей станет больше. Кроме того, открывая здесь «Мой бизнес» мы вдохнули в помещение бывшей типографии новую жизнь», – подчеркнула Ирина Просоленко.

В центре «Мой бизнес» губернатор провёл встречу с предпринимателями района, которые уже успешно работают в Кандалакше и планируют развиваться на территории. Так, среди участников был и автор известного проекта «Дубль дом – Кандалакша» Александр Трунковский. Он представил новый проект сети горных приютов, которые планируются к установке на сопке Крестовой в рамках реализации гранта от Ростуризма. Кроме того, на встрече был представлен проект реконструкции гостиницы на Монастырском наволоке и другие инициативы.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, предприниматели поделились проблемами, обсудили с главой региона волнующие вопросы и поблагодарили губернатора за введенные налоговые льготы.