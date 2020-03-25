В Кандалакше бывший директор казенного учреждения осуждена за совершение растраты и мошенничества

Прокуратурой города Кандалакши поддержано обвинение по уголовному делу по обвинению местной жительницы, 1986 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Установлено, что подсудимая, являясь директором МКУ «МЦ Алакуртти», трудоустроила на вакантную должность библиотекаря свою мать. В период с июля по ноябрь 2017 года достоверно зная, что её мать в определенные дни отсутствовала на своём рабочем месте и трудовые обязанности не исполняла, используя своё служебное положение, давала указание о начислении и выплате заработной платы с завышением фактически отработанного времени. В результате совершения преступления МКУ «МЦ Алакуртти» причинен ущерб на сумму более 40 тысяч рублей.

Кроме этого, подсудимая в период времени с ноября по декабрь 2017 года совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью совершения мошенничества приискали в качестве контрагента МКУ «МЦ Алакуртти» индивидуального предпринимателя, которого, не посвящая в свои преступные намерения, под надуманным предлогом самостоятельного выполнения необходимых работ для учреждения, путем обмана убедили за денежное вознаграждение в сумме 27500 рублей заключить фиктивные договоры подряда на проведение работ по замене межкомнатных и входных дверей и реконструкции межкомнатной перегородки в административных зданиях учреждения.

Подсудимая, используя своё служебное положение исполняющего обязанности главы администрации сельского поселения Алакуртти Кандалакшского района, благодаря которому обладала функциями по контролю за использованием бюджетных средств, достоверно зная, что работы по договорам не выполнены, пользуясь тем, что она также занимала должность директора МКУ «МЦ Алакуртти», подписала акты приемки-сдачи выполненных работ. На банковский счет индивидуального предпринимателя были перечислены денежные средства в общей сумме более 177 тысяч рублей. После этого индивидуальный предприниматель частично обналичил перечисленные денежные средства в сумме 150 тысяч рублей, передав их лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

В ходе судебного разбирательства подсудимая свою вину в инкриминируемых преступлениях не признала.

Приговором Кандалакшского районного суда женщина осуждена по совокупности преступлений к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной, муниципальной службе, в органах местного самоуправления, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, на срок три года.

В пользу МКУ «МЦ Алакуртти» в счет возмещения причиненного преступлениями материального ущерба взыскано 218347 рублей 55 копеек.

Не согласившись с приговором суда осужденная и её защитник обжаловали его в апелляционному порядке.

Мурманским областным судом приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.