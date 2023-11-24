В Кандалакше директора УК «Импульс» за неисполнение предписаний пришлось наказать рублём

Министерством государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области проведена проверка исполнения ранее выданных предписаний в отношении УК «Импульс» города Кандалакша.

Инспектором установлено, что в домах №46 по улице Чкалова, №98 по улице 1-я Линия, №11 по улице Пронина, №11 по улице Восточная данной управляющей организацией не выполнены работы по ремонту кровли и подъездов.

По выявленным фактам был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. На основании его постановлением мирового суда директору «УК «Импульс» назначено наказание в виде административного штрафа.

Так же Министерством в адрес УК «Импульс» выданы повторные предписания, исполнение которых находятся на контроле.

Фото: https://gzhi.gov-murman.ru/news/poryadok.php