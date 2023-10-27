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Мурманская область. Арктика (16+)27.10.23 16:30

В Кандалакше глава региона посетил ряд социально важных объектов муниципалитета

В их числе – физкультурно-оздоровительный комплекс «Северное сияние» со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе. ФОК открылся в рамках реализации нацпроекта «Демография» и плана «На Севере – жить» в марте этого года, гостем торжественной церемонии стал в том числе министр спорта России Олег Матыцин.

Глава региона Андрей Чибис осмотрел помещения ФОКа, а также посетил занятия юных спортсменов. По их словам, заниматься в комплексе комфортно: светлые просторные помещения, новое современное оборудование, удобный и насыщенный график.

«В Мурманской области – одна из самых сильных школ самбо, и большое значение имеет наличие хорошей тренировочной базы. А главное, что одним из инициаторов создания ФОКа стал юный житель муниципалитета Кирилл Исаков, член сборной региона по самбо, неоднократный победитель соревнований, который несколько лет назад обратился к президенту с просьбой помочь в развитии единоборств в Кандалакше. Глава государства поддержал просьбу, а мы нашли возможность её реализовать, консолидировали нацпроект и региональный план развития», – подчеркнул Андрей Чибис.

В общеобразовательной школе №19 в последние два года проведены капитальные ремонты обоих корпусов. Глава региона осмотрел кабинеты, зоны отдыха, спортивный зал и отметил, что учреждение стало не только красивым, но и современным. В том числе в школе оборудован кабинет стоматолога и есть договор на бесплатное лечение детей. Запланировано обновление баскетбольной площадки на пришкольной территории, которой активно пользуются не только ученики, но и жители микрорайона. Глава региона поручил устранить несколько недочётов, оставшихся после ремонта в школе.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор также посетил обновленный Городской центр культуры «Нива». Здесь в рамках госпрограммы «Культура» и плана «На Севере – жить» заменили теплопункт, обновили системы отопления и электроснабжения, капитально отремонтировали большой зрительный зал, нижнее и верхнее фойе, выставочный зал, санузлы, установили систему вентиляции. Также проведено частичное благоустройство прилегающей территории. Завершается ряд работ по гидроизоляции кровли. Кроме того, закуплены кресла, новый экран, современное кинооборудование для большого зрительного зала, мебель, оборудование и световые надписи. Кинозал уже работает для посетителей, в репертуаре – отечественные и иностранные ленты. Также глава региона осмотрел выставку местного художника Владимира Гусева «Мой любимый Кольский край».

«Невозможно не отметить, что инвестиции в Кандалакшу дают отличный эффект. Сегодня при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи мы открыли прекрасный, фактически, Дом молодёжи, до этого здесь также открывались соответствующие пространства, активно идёт благоустройство, ремонты. И жители, судя по опросам, это отмечают», – подчеркнул в завершение губернатор.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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