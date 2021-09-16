В Кандалакше готов металлический каркас основного зала физкультурно-оздоровительного комплекса

В Кандалакше в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Подрядчик уже забетонировал 69 столбчатых фундаментов из 81. Начался монтаж металлоконструкций. Уже возведён контур основного зала», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, большая часть металлоконструкций подрядчик закупил. Тем не менее, ситуация с подорожанием материалов отразилась и на нём. Минстрой Мурманской области держит эту ситуацию на контроле.

Как подчеркнул глава министерства, сейчас на объекте работает достаточное количество человек и техники. Строительство ФОКа в Кандалакше должно завершиться до конца 2022 года.

Напомним, в рамках национального проекта «Демография» также строится физкультурно-оздоровительный комплекс в ЗАТО г. Заозерск.